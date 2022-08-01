ترخيص موثوق بـ15 ألف ريال للأفراد ويتيح تقديم المحتوى الإعلاني 3 سنوات

أنشأ مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع رخصة “موثوقة” تُمنح للأفراد لتقديم محتوى إعلاني على منصات التواصل الاجتماعي.

رابط الخدمة

يمكنك التسجيل من خلال الخدمة من خلال الرابط التالي هنا.

وبحسب الهيئة تبلغ قيمة الرخصة 15 ألف ريال سعودي لمدة 3 سنوات.

الأحكام والشروط

أما بالنسبة للشروط، فيجب عليهم الالتزام بالضوابط المتعلقة بالمحتوى والإعلانات والتقييمات، وعدم عرض أي إعلانات إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة، وكذلك التوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي مخالف.

طلبت الهيئة من الأفراد السعوديين الذين يمارسون هذا النشاط الحصول على ترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة (Ilam) بحلول 10/1/2022 ؛ لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدك، مثل العقوبات والغرامات.