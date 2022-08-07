ترددات القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة نهائي كأس العرب للشباب السعودية ومصر، بقيادة محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب يسعى لمواصلة مشواره الرائع في كأس العرب، حيث ان اللقب حسم على حساب البلد المضيف في مباراة قالو بأنها سوف تكون هي الأصعب في مشوار الفراعنة الصغار، وبدأ منتخب الشباب مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العرب، عبر تحقيق الفوز على نظيره العماني بهدف واحد دون رد، حيث واصل الفريق الانتصارات المتتالية على نظيره الصومالي بهدفين متتالين المنتخب المصري مجموعته، إلا أن المنتخب المصري شهد دور ربع النهائي تحويل منتخب الشباب تأخره بهدف أمام المغرب إلى الفوز بهدفين، ثم يتأهل المنتخب المصري إلى دوري نصف النهائي وواجه أيضا الجزائر، حيث ان الفراعنة الصغار قد فرضو سيطرتهم بإحراز هدفين، قبل أن يقلص محاربو الصحراء النتيجة بهدف، لكن نجح لاعبين المنتخب المصري في الرد وتسجيل الهدف الثالث، وبذلك يكونو قد تأهلوا إلى المباراة النهائيه ومواجهه المنتخب السعودي.

موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب

يأتي موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب من سن تحت عشرين عاما، وسوف يكون ذلك في السادس والنصف من مساء يوم الأحد السابع من شهر أغسطس للعام الميلادي الفين واثنين وعشرين في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

معلق مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب

سوف يتولى مهمة التعليق في مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب بلال علام حيث انه معلق رياضي متميز ويحظى بحب الجمهور بشكل كبير، أما بالنسبة لمنتخب مصر فقد خاض مشوارا طويلا تحت عشرين عاما في كأس العرب وصولا إلى المباراة النهائية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب

سوف نعرض لكم الآن الترددات الفضائية والأرضية لمباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب

التشفير مفتوح

التصحيح 3/4

الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

التردد 12563 8 غرب القمر

إلى هنا اعزائي القراء نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي يتحدث حول موضوع ترددات القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة نهائي كأس العرب للشباب السعودية ومصر عبر موقعنا موقع العرب.