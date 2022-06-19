تردد أون تايم سبورت On Time Sport 2022

على تردد قناة Time Sport 2022 ، On Time Sport هي إحدى أشهر القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات ، وهي أيضًا من أكثر القنوات مشاهدة ، نظرًا لما تلعبه من دور كبير في بث مباريات الدوري المصري المحلي ، أيضًا. كالمباريات الودية التي يلعبها المنتخب الوطني كما تقدم العديد من البرامج الرياضية المميزة التي يحرص الملايين من الناس على مشاهدتها في مصر وباقي الدول العربية.

ضبط تردد On Time Sport 2022: –

بدأت قناة On Time Sport الظهور في الإعلام الرياضي المصري في مارس 2020 ، بعد اندماج قناة On Sport مع قناة Time Sport ، وتبث القناة عبر الأقمار الصناعية عبر القمر الصناعي النايل سات. كما تبث البث الأرضي ويمكن ضبط تردد هذه القنوات من خلال الجدول التالي: –

تكرار معلمة الترميز الاستقطاب عامل تصحيح الخطأ 11861 27500 أفقي 5/6 10853 27500 أفقي 5/6

نجحت أون تايم سبورت في غضون سنوات قليلة في احتلال مكانة مرموقة بين الجمهور المصري والعربي ، حيث تبث مباريات الدوري المصري الممتاز على الهواء مباشرة من خلال الاستوديو التحليلي الذي يذاع قبل بدء المباراة ، والاستوديو التحليلي المضيفين. كوكبها من أشهر نجوم كرة القدم في مصر ، كما تم التعليق على المباريات من قبل أشهر المعلقين الرياضيين في مصر ، حيث توصف المباراة وكأنك كنت في الملعب.

ومن البرامج الرياضية التي تبثها مجموعة قنوات اون تايم سبورت على الهواء مباشرة ما يلي: –

ملعب أون تايم ، استاد مصر ، ملاعب الأبطال ، استاد اليد ، كأس العالم لمصر ، 60 دقيقة ، في المساء أو الوقت ، وغيرها من البرامج الرياضية.

ومن أشهر المحللين الذين يتم استضافتهم في استديو تحليل المباريات: –

حازم إمام ، طه إسماعيل ، عماد متعب ، أيمن يونس ، وليد صلاح الدين ، محمد عمر ، وغيرهم من نجوم كرة القدم في مصر.

أما المعلقون الذين علقوا على أحداث المباريات التي يتم بثها مباشرة على القناة فهم: –

أحمد شوبر وأيمن الكاشف ومحمد عفيفي ومحمد الشاذلي وخالد حسن وحاتم بطيشة ومؤمن حسن ومحمد أبو العلا وغيرهم من المعلقين الجدد.

من أكثر المباريات التي ستذاع اليوم الأحد 19 يونيو 2022 المباراة المنتظرة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءا ، وستنقل المباراة على الهواء مباشرة. جمهور في مصر والعالم العربي.