تردد اون تايم سبورت 2022 على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

تردد قناة تايم سبورت 2022 على القمر الصناعي نايل سات مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً أي خلال ساعات قليلة. القنوات على وقت الرياضة.

تردد قناة تايم سبورت 2022 على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

تعتبر قناة اون تايم سبورت من أهم القنوات التي تبث مباريات كرة القدم في مصر ، حيث يبحث العديد من عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي خلال هذه الساعات القليلة عن تردد القنوات لمتابعة المباريات والبرامج المختلفة والمحتوى الرياضي الذي تقدمه لمحبي كرة القدم. كرة القدم والرياضة في جمهورية مصر العربية وفي جميع أنحاء الوطن العربي حيث من المعروف أنها ستبث مباراة الاهلي والزمالك اليوم بث حي وخاص علي اون تايم سبورت 1 وهي أول قناة في الداخل قنوات اون تايم سبورت فهي القناة المصرية الوحيدة التي تبث المباراة.

في وقت الرياضة

قمر نايل سات.

تردد 10853

معامل الترميز 27500

استقطاب أفقي.

معامل الخطأ 6/5

تردد اون تايم سبورت على عرب سات

القمر الصناعي عربسات

قناة اون تايم سبورت.

التردد الحديث 11861.

معدل ترميز 27500

استقطاب أفقي.

ACOG: 6/5

تردد قناة اون تايم سبورت 1 الجديد

قمر نايل سات.

تردد 11861

استقطاب راسي.

جودة قناة HD

معامل التصحيح 6/5

معامل الترميز 27500

تردد قناة اون تايم سبورت 2 الجديد

قمر نايل سات.

الاستقطاب عمودي.

تردد 11861

معدل ترميز 27500

تصحيح الخطأ 3/4

تردد اون تايم سبورت 3

تردد 12303

الاستقطاب 3/4

قمر نايل سات.

معامل التصحيح الأفقي.

ترميز 27500

كيفية تحميل تردد اون تايم سبورت

استخدم أولاً جهاز التحكم عن بعد لجهاز الاستقبال وانتقل إلى الإعدادات.

قم باختيار القمر الصناعي

أدخل تردد القناة.

ثم نحتاج إلى ضبط معدل الاستقطاب وعامل التصحيح ومعدل التشفير.

بعد الانتهاء ، يتعين علينا النقر فوق كلمة البحث.

لتنزيل القناة إلى جهاز استقبال التلفزيون الخاص بك.

لقد وصلنا إلى نهاية شرح كيفية الاستلام تردد قناة تايم سبورت 2022 على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك