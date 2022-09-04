تردد جميع القنوات الكويتية الجديدة 2023 ـ تسائل العديد من المواطنين داخل دولة الكويت ممن يتابعون البرامج التلفزيوينية حول التعرف على الترددات الجدية الخاصة بالقنوات للعام الجديد 2023 حيث يفتح نافذة أمام المشاهد العربي لعرض أوضاع المجتمع الكويتي التي قد تكون غائبة عن الاعلام ما لم تناقشها الصحف والمجلات الإعلامية وتعبّر عنها ، وتعد القنوات الكويتية بجميعها ترتبط بتردد واحد حيث عملت القناة على تطوير نفسها بشكل ملحوظ، وحققت تقدمًا في المحتوى وجودة الوسائط بمرور الوقت ، تابعوا معنا .

تردد جميع القنوات الكويتية الجديدة 2023

عام 1961 م كانت ولادة التليفزيون الكويتي، وكانت القنوات الرئيسية في ذلك الوقت محصورة بخمس قنوات فقط، وظل هذا هو الحال لفترة طويلة، حتى حدثت طفرة التغيرات نتيجة التطور والأقمار الصناعية الجديدة، ومع ازدياد عدد القنوات التليفزيونية، طورت القنوات الأساسية الكويتية نفسها حتى وصلت إلى 9 قنوات، وجميعها مملوكة للحكومة الكويتية، ويتم بث المحتوى تحت إدارة وإشراف وزارة الإعلام.، وتردد هذه القنوات يبث على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وبالنسبة للتردد لجميع القنوات الكويتية الجديدة فهو

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 11054 نايل سات 27500 V (عمودي) 2/3 12523 عربسات 4 27500 ح (أفقي) 2/3 4080 عربسات 5 30000 ح (أفقي) 5/6 3934 عربسات 5 72.5 LHCP 7/8 12399 الطيور الساخن 29.7 ح (أفقي) 2/3 12523 بدر سات 27500 ح (أفقي) 2/3

تردد قناة الكويت الأولى

قناة الكويت الأولى قناة إخبارية معتمدة ومصادرها موثوقة، يتم من خلالها عرض آخر المستجدات والأحداث المتعلقة بدولة الكويت وسياستها الداخلية وعلاقاتها الخارجية، وفيما يلي التردد

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 11054 نايل سات 27500 V / عمودي 2/3 12523 عرب سات 27500 ح / أفقي 2/3

تردد قناة الكويت الثانية

تبث القناة الثانية الكويتية محتواها باللغة الإنجليزية. وهذا يسهل على المواطنين وغيرهم من غير الناطقين باللغة العربية متابعة الأحداث، ويتم ترجمة بعض المحتوى، وفيما يلي التردد

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 11054 نايل جلس 27500 رأسي 2/3 12523 عرب سات 27500 أفقي 2/3

تردد قناة الكويت الرياضية

كما يشتمل تردد جميع القنوات الكويتية الجديدة على القنوات الرياضية ؛ لمتابعة المستجدات الرياضية في الكويت وخارجها، وفيما يلي عرض تردد ضبط القناة

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 11054 نايل سات 27500 V (عمودي) 2/3 12523 عرب سات 27500 ح (أفقي) 2/3

تردد قناة سبورت بلس الكويتية

لمحبي الرياضة ومتابعة المباريات في الكويت، زودهم التليفزيون الكويتي بقناتين رياضيتين غير إحداهما، بما في ذلك قناة Sports Plus، وترددها هو

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 11054 نايل جلس 27500 الخامس 2/3 12523 عرب سات 27500 ح 2/3

تردد قناة إثراء

يتضمن تردد جميع القنوات الكويتية الجديدة تردد قناة إثراء الذي يضم باقة رائعة من البرامج المتنوعة (ثقافي، اجتماعي، ديني، سياسي)، ولضبط التردد نقدم البيانات في الجدول التالي

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 11054 نايل سات 27500 V / عمودي 2/3 12523 عرب سات 27500 ح / أفقي 2/3

تردد قناة القرين

قناة القرين هي إحدى القنوات الكويتية التي افتتحت حديثًا في 25 فبراير 2017. تم افتتاحها بالتزامن مع احتفال البلاد بالعيد الوطني لدولة الكويت. تختص بعرض المسرحيات والأعمال السينمائية والبرامج. لتنزيل القناة التردد هو

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 11054 نايل جلس 27500 V (عمودي) 2/3 12523 عرب سات 27500 أفقي (H) 2/3

تردد قناة دراما الكويت

قناة الدراما الكويتية المعروفة حتى الآن بقناة “Keep in the House”، هي إحدى قنوات شبكة تلفزيون الكويت التي تم افتتاحها عام 2022 م. للترفيه عن المواطنين تختص بالمسلسلات و ترددها

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 11054 نايل سات 27500 الخامس 2/3 12523 عرب سات 27500 ح 2/3

تردد قناة المجلس

وافتتحت القناة في 27 أكتوبر 2014، وتزامن التاريخ في ذلك الوقت مع مناسبة سياسية. يعرض محتوى تربويًا وتوعويًا للمواطنين حول البرلمان، ويبث بجودة HD. لضبط التردد، تكون البيانات

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 11054 نايل جلس 27500 عمودي 2/3 12523 عرب سات 27500 أفقي 2/3

تردد جميع القنوات الدينية الكويتية

لأن القنوات الدينية تحتل أهمية في البيت الإسلامي ؛ يمكن أن يفتح اليوم بآيات من القرآن الكريم أو للحصول على معلومات في الفقه من خلال المشايخ، ولهذا نقدم ترددات بعض القنوات الدينية الكويتية الأكثر شهرة

تردد قناة العفاسي

وسميت القناة بهذا الاسم نسبة إلى المقرئ الشيخ مشاري العفاسي الذي سجل القرآن الكريم كاملا بصوته الجميل.

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 10727 نايل سات 27500 أفقي (H) 5/6 10758 نايل سات 27500 أفقي (H) 5/6

تردد قناة المعالي

المعالي متخصص في إذاعة القرآن الكريم 24 ساعة في اليوم، ويتخلل القرآن شرح لبعض الآيات من خلال التفسير الذي قدمه بعض المشايخ لرؤيتهم حول مقاصد الآيات السماوية، و فيما يلي التردد

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 11137 نايل سات 27500 أفقي (H) 5/6 10757 نايل سات 27500 عمودي (V) 5/6 12022 سهيل سات 27500 أفقي (H) 3/4

تردد قناة الكويت للقرآن

ولكي يستمع المرء إلى إذاعة القرآن الكريم التي تقدم تلاوة مستمرة للقرآن على مدار 24 ساعة بأصوات أشهر المشايخ والقراء نقدم تردد قناة الكويت للقرآن الكريم. القرآن في الجدول التالي

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 11055 نايل سات 27500 عمودي (V) 2/3

ترددات القنوات الكويتية الجديدة

التلفزيون لم يعد كما كان من قبل، يقتصر على خمس قنوات أو أكثر بقليل ؛ يحتوي بداخله على آلاف القنوات الناطقة بجميع اللغات، ولكن في سياق ذكر تردد جميع القنوات الكويتية الجديدة، نقدم بعض الترددات الكويتية الأخرى أدناه

تردد قناة الراي

قناة الراي، حيث الدراما التي تثير اهتمام الفرد وحماسته للمتابعة لمعرفة المزيد، وتقوم ببث الدراما العربية والأجنبية، وتعديل ترددها، ويمكن القيام بذلك من خلال المعطيات في الجدول التالي.

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 11678 نايل سات (HD) 27500 ح 3/4 11765 نايل جلس 27500 ح 3/4 11678 عرب سات (SD) 27500 ح 5/6

تردد قناة النطاق

تهتم قناة سكوب بشكل خاص بالأحداث السياسية اليومية للكويت، سواء داخل أو خارج الدولة نفسها. كما توفر نشرات عن الأحداث السياسية في الوطن العربي، وتواترها

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 12341 نايل جلس 27500 أفقي (H) 5/6

تردد قناة Q8

Q8 هي قناة تعرض أفلام ومسلسلات تجعل المساء أجمل، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية المتنوعة، والبرامج التي تهم المرأة على اختلاف أنواعها، وترددها هو

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 10815 نايل جلس 27500 عمودي (V) 5/6

تردد قناة ITV

توفر قناة ITV محتوى اجتماعيًا مثل البرامج الحوارية، وتديرها وتملكها “الشركة الوطنية المتحدة للإعلام”. فيما يتعلق بتردد هذه القناة على الأقمار الصناعية المختلفة يمكن الاطلاع على الجدول التالي

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 10767 نايل جلس 27500 الخامس 5/6 11555 عرب سات 27500 الخامس 3/4 12692 جلس إستر 27500 ح 5/6

تردد قناة الوطن

الوطن قناة وطنية كويتية تبث من قلب الكويت. يقدم مجموعة متنوعة من المحتوى بما في ذلك البرامج والمسلسلات والأعمال الفنية والترفيهية. لتنزيل القناة التردد هو

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ نايل جلس 11555 27500 الخامس 3/4

تردد قناة فنون

قناة فنية مهتمة بتقديم المحتوى الفني، أسسها الفنان “عبد الحسين عبد الرضا”، تقدم باقة من المسلسلات والأفلام الكويتية وغيرها، وبالنسبة للتردد فهي

تكرار القمر الاصطناعي الترميز الاستقطاب تصحيح الخطأ 12688 نايل جلس 27500 أفقي (H) 5/6 12360 نايل جلس 27500 أفقي (H) 5/6

تردد جميع القنوات الكويتية الجديدة 2023 ، تعرف القنوات الكويتية من القنوات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الكويتين للتعرف على الاخبار التي تتعلق بالشعب الكويتي والحياة الخاصة به ، ويرجع نشاة التلفزيون الكويتي الى عام 1961 ميلادي .