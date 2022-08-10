تردد قناة أبو ظبي الرياضية، تم تأسيس قناة أبوظبي في عام 1969 من قبل مؤسسة أبوظبي التي تكون عملها كله بالإعلام، وتتميز بعرض برامجها الرياضية باللغتين العربية والانجليزية، لذلك تمكنت بنجاح بجذب متابعين ومعجبين لبرامجها من من جميع انحاء العالم و لم يقتصر محتوي شبكة قنوات أبوظبي الرياضية علي عرض المباريات فقط، بل اختصت بعرض ابرز واقوى البرامج الرياضية من خلال أفضل الإعلاميين الرياضيين.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية على العديد من حقوق البث لأفضل البطولات العربية والأوروبية، حيث تعمل على عرض تصفيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر 2022 م والتي تتيح لعشاق كرة القدم في جميع الدول العربية مشاهدة أحداث المباريات. .

كما يمكنك الآن مشاهدة ما تعرضه القناة من محتوى مميز، وذلك بإدخال التردد الجديد على القمر الصناعي النايل سات مجانًا من خلال الجدول التفصيلي التالي

القمر الاصطناعي تردد القناة معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح الجودة نايل سات 12226 27500 أفقي 6/5 SD نايل سات 11526 27500 عمودي 7/8 SD نايل سات 11411 30000 عمودي 3/4 عالية الدقة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على عرب سات

تبث قناة أبو ظبي الرياضية مختلف الأحداث الرياضية العربية والعالمية، وهي إحدى قنوات مجموعة قنوات أبوظبي المميزة، حيث تعرض حصرياً جميع مباريات كرة القدم الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تبث القناة حاليًا تصفيات كأس العالم قطر 2022، لذا سنتعرف على تردد القناة على القمر الصناعي عربسات من خلال الجدول التوضيحي التالي

القمر الاصطناعي تردد القناة معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح الجودة عرب سات 11804 27500 عمودي 3/4 عالية الدقة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على هوت بيرد

هناك عدد كبير من عشاق كرة القدم يرغبون في معرفة تردد قناة أبو ظبي الرياضية، وذلك للاستمتاع بمشاهدة مباريات البطولات العربية والعالمية على التلفزيون مجانًا، حيث تعتبر هذه القناة من أهم الرياضات. القنوات الموجودة في الوطن العربي على الإطلاق.

وذلك لأنها تقدم آخر الأخبار الرياضية والدوريات الحصرية مثل الدوري المصري الممتاز، ويمكنك متابعة القناة من خلال الاطلاع على ترددها على القمر الصناعي هوت بيرد في الجدول الموضح في التالي

القمر الاصطناعي تردد القناة معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح الجودة الطيور الساخن 11747 27500 عمودي 3/4 SD

حول قناة أبو ظبي الرياضية

تعد قناة أبو ظبي الرياضية من القنوات الإماراتية المتميزة في مجال الإعلام الرياضي. القنوات الفضائية، وهذه القنوات تابعة لشركة أبوظبي للإعلام.

كما أنها من أكثر القنوات الرياضية الفضائية تميزًا، والتي تبث محتواها عبر العديد من الأقمار الصناعية، حيث تبث العديد من البطولات المختلفة التي لا تقتصر على كرة القدم فقط، بل تبث أيضًا المباريات المتعلقة بالرياضات الأخرى.

كما أنها من القنوات الفضائية التي تبث مباريات كرة القدم للأندية العربية والمصرية أيضًا، وتبث محتوى حصريًا، مما يميزها عن القنوات الرياضية الأخرى.

محتوى قناة أبو ظبي الرياضية

تحرص القناة على تقديم محتوى متنوع من البرامج الترفيهية، وذلك لتلبية متطلبات الجمهور، مما يستقطب أكبر عدد من المتابعين وخاصة مشجعي كرة القدم، وتقدم القناة بطولات مهمة، منها بطولة السوبر المصري، بالإضافة إلى إلى ذلك سيتم عرض تصفيات كأس العالم قطر 2022.

كما تعمل القناة على عرض مباريات كرة القدم وألعاب أخرى مهمة، كما تعرض برامج رياضية متنوعة، بالإضافة إلى عرضها للبرامج الرياضية والحوارية، ونشرات الأخبار الرياضية، والاستوديو التحليلي، وتعرض مسابقات المضمار.

مميزات قناة أبو ظبي الرياضية

تتمتع قناة أبو ظبي بالعديد من المميزات التي جعلتها من أشهر القنوات الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية، الأمر الذي يجعل الكثير من مشاهدي التلفزيون العربي يبحثون عن تردد القناة بعد التحديث على الأقمار الصناعية المختلفة، وسنتعرف على المزيد بعض الأسباب التي جعلت هذه القناة تحقق شهرة كبيرة من خلال ما يلي

تعرض القناة البرامج الرياضية التي تعرض الأحداث الرياضية حصريًا، وتعمل على المشاركة في نشر الوعي الرياضي، ونشر الروح الرياضية بين الفرق المختلفة والأندية المختلفة، وعدم التحيز تجاه أي فريق.

يعرض محتوى رياضي متكامل، حيث يعرض المباريات الرسمية، والبرامج الرياضية المتنوعة، ويبث مصارعة المحترفين، بالإضافة إلى المباريات الودية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى عشاق الرياضة في الوطن العربي.

تعمل القناة باستمرار على تحسين أدائها، حيث تحرص على تقديم خدمات فنية عالية الجودة، تتمثل في استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد على بث محتواها بجودة نقية وعالية، وذلك لنيل إعجاب جميع المتابعين.

تبث القناة محتواها على مدار اليوم دون انقطاع أو تدخل.

كما تعرض محتواها مجانًا على القمر الصناعي النايل سات دون دفع أي رسوم أو اشتراك لمشاهدته.

تحرص القناة على مواكبة آخر التطورات التكنولوجية، حيث أنشأت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، لتسهيل التواصل مع الجمهور.

كيفية استقبال تردد قناة أبو ظبي الرياضية

بعد التعرف على تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 لا بد من ذكر خطوات إضافة تردد القناة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث يرى البعض أن إدخال التردد أمر معقد وصعب، ولكن في الحقيقة يمكن تنفيذ هذه الخطوات. بكل سهولة وبساطة وإذا أردت إضافة تردد القناة فكل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية

بادئ ذي بدء، يجب تشغيل شاشة التلفزيون وجهاز الاستقبال. انقر على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بعد، ثم اضغط على كلمة “خيارات” من الخيارات المتاحة لك على الشاشة. انقر فوق خيار “تثبيت” أو “تثبيت”، ثم اختر كلمة “التثبيت اليدوي”. بعد ذلك اضغط على خيار “إضافة تردد”، ثم اختر نوع القمر الصناعي سواء كان “عرب سات – نايل سات”، من خلال قائمة الأقمار الصناعية الموجودة أمامك على الشاشة. أدخل تردد قناة أبو ظبي الرياضية على جهازك، وحدد الاستقطاب، ثم معدل الترميز، وأدخل معامل التصحيح. انقر فوق الزر “موافق” أو “تم”، ثم انقر فوق كلمة “حفظ”. حتى تتمكن من التأكد من إضافة القناة على جهازك، قم بالضغط على قائمة القنوات الخاصة بك عبر جهاز التحكم عن بعد، وسترى القناة التي قمت بتثبيتها، ويمكنك الاستمتاع بجميع البرامج المتنوعة التي تقدمها، والمهمة ألعاب.

تعتبر قناة من ابرز القنوات الخليجية الموجودة حاليا علي مستوي العالم العربي، وقد استطاعت القناة من جذب مجموعة كبيرة من مشاهدي الساحة داخل الإمارات وخارجها، وذلك بفضل العمل الدؤوب والكبير الذي يبذله المشرفون عليها بالإضافة إلى حرصهم على عرض كل ما هو متميز و يخص الرياضة الإماراتية والعربية.