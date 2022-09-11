تردد قناة أطفال ومواهب الجديد 2022 على النايل سات بجودة عالية

قناة أطفال ومواهب، قناة فضائية سعودية تقدم محتوى مميزًا مخصصًا للأطفال، حيث تقدم محتوى يتناسب مع العادات العربية والأخلاقية والدينية والفكرية، من خلال البرامج والأغاني وات التي تقدمها القناة.

هِيْ قناة فضائية ذات هُوية سعودية، تعرض العديد من الأغاني والأناشيد الخاصة، وكذلك فرق وعروض الرسوم المتحركة السَعُودِيْة، ولهذا السبب يبحث الكثير من أولياء الأمور عن أحدث ترددات قناة الموهبة والأطفال، بهدف لشغل أوقات فراغ أطفالك بالترفِيْه وتزويدهم بالعديد من المهارات.

نتابع الآن على موقع ثقافني، عرض أحدث ترددات قناة الأطفال والموهبة على القمر الصناعي نايل سات 2022، على النحو التالي.

تردد قناة أطفال ومواهب 2022 HD على النايل سات

يبحث الكثيرون عن أحدث تردد لقناة New Kids and Talents 2022، ولكي تستقبل القناة على النايل سات بجودة عالية، قم بضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي –

القمر الصناعي نايل جلس تكرار 11373 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 تردد قناة أطفال ومواهب 2022 بجودة SD على النايل سات تقدم قناة الأطفال والموهبة برامجها وأغانيها واتها مجانًا وبدون اشتراكات وطوال اليوم، حيث تعمل على التنوع والتميز فِيْما تقدمه للأطفال، بهدف تنمية قدراتهم الفكرية، وهنا تردد آخر للأطفال وقناة Talents بجودة SD على قمر النايل سات – القمر الصناعي نايل جلس تكرار 11353 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 قناة اطفال ومواهب.

قناة الأطفال والمواهب من أفضل قنوات الأطفال فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والوطن العربي. تقدم القناة أغاني ترفِيْهِيْة للأطفال وعروض كارتون وفرق مواهب سعودية. كَمْا يقدم برامج تعليمية مفِيْدة على شاشتك. موهبة، مليون هلا، صوتك أفضل معنا، بيت الورد وغيرها من الأغاني المميزة. على استعداد لاتباع معايير الإعلام العربي للأطفال، حيث أنها من أفضل القنوات للأطفال فِيْ الوطن العربي، والتي تحرص على تقديم كل ما يهم وتوفر المعلومات للأطفال، ومحتويات قناة الطفولة. ويمكن متابعة المواهب مباشرة من خلال الموقع الرسمي للقناة.