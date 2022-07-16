تردد قناة أون تايم سبورت 1، 2، 3 On Time Sports لمشاهدة الدوري المصري

تردد قناة أون تايم سبورتس 1، 2، 3، أون تايم سبورتس لمشاهدة مباريات الدوري المصري والمنتخب الأولمبي المصري ومباريات الشباب والمنتخب الأول حيث تم تطوير سلسلة من القنوات فِيْ وقت الرياضة جميع حقوق بث كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وبعض المباريات الأخرى، ومباريات الدوري المصري هِيْ الأكثر مشاهدة ومتابعة من قبل الملايين، خاصة بعد الاستراحة خلال الفترة الماضية بسبب اجتماع المنتخب المصري للمشاركة فِيْ التصفِيْات المؤهلة للبطولة. مونديال قطر 2022، فِيْ هذا التقرير يكشف تفاصيل الترددات الجديدة.

تردد قناة اون تايم سبورتس 1 و 2 و 3 لمشاهدة الدوري المصري

قدم قنوات اون تايم الرياضية خدمة حصرية لم يسبقها قناة مصرية أخرى فِيْ بث مباريات المنتخب الوطني فِيْ تصفِيْات كأس العالم الأخيرة، حيث وصل المنتخب الوطني إلى المرحَلْة النهائية من البطولة وفشل فِيْ الوصول إلى المونديال بعد أن كان بينه وبين الترقية، مباراة فاصلة خسروها أمام المنتخب السنغالي، وأعارت إلى مجموعة قنوات ON TIME SPORTS.

خطوات تثبيت مجموعة قنوات اون تايم سبورت

عند بدء تنزيل تردد جديد للقنوات على وقت الرياضة الرياضة على القمر الصناعي نايل سات يجب اتباع الخطوات التالية

عن طريق الضغط على الزر الرئيسي بجهاز التحكَمْ عن بعد لجهاز الاستقبال.

انقر فوق الزر الأحمر لإضافة قناة.

كتابة معدل الترميز 27500.

تسجيل تردد قناة ON TIME SPORTS.

حدد موقع القمر الصناعي نايل سات.

اضبط الالتقاط على الوضع الرأسي.

تردد قناة الرياضة على النايل سات

التردد 11681.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد

التردد 12303.

الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

أبرز الإعلاميين فِيْ قنوات أون تايم

مدحت شلبى.

أحمد شوبرت.

سيف زاهر.

فاروق جعفر.

جمال همسة.

طه اسماعيل.

تعبت إيما.

برامج القنوات الرياضية فِيْ مواعيدها

أبرز وأهم برنامج رياضي يذاع بشكل يومي ويحظى بصدى كبير من الجماهِيْر المصرية والعربية هُو برنامج ملعب أون تايم الرياضي الذي يقدمه الإعلامي الكبير أحمد شوبرت والصحفِيْ سيف زاهر. يعد عرض تايم المسائي من أفضل البرامج التي يستضيفها مدحت شلبى بالإضافة إلى عرض الدرجة الثالثة الرائع الذي استضافه إبراهِيْم فائق.

البطولات التي تبثها قنوات ON TIME SPORTS

تقوم مجموعة اون سبورت بإذاعة مباريات الدوري المصري، وبطولة كأس مصر دوري الرَابِطْة للمحافظة، دوري اليد، مباريات تصفِيْات الأندية المصرية فِيْ البطولات الأفريقية، دوري الأبطال الأبطال والكونفدرالية، مباريات منتخب الشباب، المنتخب الوطني الأول، منتخب الشباب.

خصصت مجموعة قنوات أون تايم الرياضية القناة الثالثة، On Time Sport 3، لمباريات كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، وبث هذه المباريات والبطولات.

ومن أبرز البطولات التي يتم بثها حاليًا على قناة on time sports 3، بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي يستضيفها الدكتور المنتخب الجزائري، والتي تأهلت لاحقًا إلى نصف النهائي، وستواجه التونسي. معدات.

لقد وصلنا إلى نهاية شرح كيف تردد قناة اون تايم سبورتس 1 و 2 و 3 لمشاهدة الدوري المصري.