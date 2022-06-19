تردد قناة أون تايم سبورت 2022 الناقلة لمباراة القمة اليوم

كتب : مروة صلاح

يزداد البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022، حيث يحرص قطاع عريض من عشاق المستديرة، مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم، بث مباشر، على شاشتها.

حيث يتصدر تردد قناة أون تايم سبورت 2022، قوائم الأعلى بحثًا، على جوجل، قبل ساعات من انطلاق مباراة القمة اليوم بين قطبي كرة القدم، اليوم.

ويرصد ” أهل مصر”، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك، ضمن الخدمات المتنوعة، التي يحرص الموقع على تقديمها لقرائه، على مدار الساعة.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022

يعد تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022، محل اهتمام الملايين من الأشخاص، خلال الساعات الأخيرة، وذلك قبل موعد ماتش الأهلي والزمالك، بساعات قليلة، برغبتهم في متابعته على شاشتها.

حيث تنفرد شبكة قنوات ON Time Sports، بإذاعة كافة مباريات الدوري الممتاز، ما يجعل الملايين من الأشخاص، يحرصوا على متابعتها، وإضافة التردد الخاص بها عبر الرسيفر الخاص بهم.

تردد قناة أون تايم سبورت

تردد قنوات أون تايم سبورت الجديد 2022

تردد قناة اون تايم سبورت 1 on time sport

تردد قناة أون تايم سبورت1 الجديد 10853

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز 27500

استقطاب أفقي

تردد قناة اون تايم سبورت 2 الجديد 2021

تردد قناة اون تايم سبورت 2 الجديد 11681

الاستقطاب أفقي

تصحيح الخطأ 5/6

الترميز 27500

تردد قناة اون تايم سبورت 3 الجديد 2021

تردد قناة اون تايم سبورت 3 الجديد 12303

الاستقطاب أفقي

تصحيح الخطأ 5/6

الترميز 27500

موعد ماتش الأهلي والزمالك

يزداد البحث عن موعد ماتش الأهلي والزمالك اليوم، حيث يحرص الكثير من متابعي كرة القدم، على مشاهدة مباراة القمة، المقرر انطلاقها يوم.

حيث أن موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب الأهلي والسلام، وتعد مبارأة هامة للفريقين، ما يجعل مشجعي قطبي الكرة المصرية، في حالة ترقب انطلاق المباراة.