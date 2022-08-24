تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1,2,3 جودة hd علي النايل سات 2022

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1,2,3 بجودة hd على النايل سات 2022، تعد قناة أون تايم سبوت من أكبر القنوات التي تبث المباريات الحصرية بجودة عالية، ومن ضمن المباريات الدوري المصري، حيث تعد من أكبر القنوات بحثا الفترة الأخيرة عبر محركات البحث، وذلك بسبب اقتراب كأس العالم، لعام 2022، حيث تبث قناة On Time Sports كافة المباريات بجودة عالية جدا وسنعرض تردد قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورتس 1 بجودة HD

إذا كنت ترغب فِيْ مشاهدة مباراة اليوم بين الأهلي والاتحاد فِيْ منافسات قوية بالدوري المصري الممتاز، فعليك ضبط تردد القناة على النحو التالي

التردد 10853.

معامل الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

تحَلْيل اللعبة عبر القناة الرياضة فِيْ الوقت المحدد 1 الكابتن أحمد شوبرت والكابتن محمد فضل والكابتن أحمد حسن والكابتن محمد عمر علقوا على أداء الحكام الكابتن سمير محمود عثمان بخصوص المباراة الكابتن محمد الكواليني.

تردد قنوات اون تايم سبورت 2

يمكنك أيضًا مشاهدة القناة الثانية من القنوات على تايم سبورتس. عند الدخول لضبط تردد القناة الجديدة خرجت على النحو التالي

القمر الصناعي سبت النيل تكرار 11449 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي عامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد القناة الثالثة اون تايم سبورتس 3

انتقال قناة اون تايم سبورتس 3 مباريات بالدوري المصري الممتاز وكأس مصر ومباريات المنتخب. يمكنك الآن تكوين إشارة البث المباشر عبر ما يلي

التردد الجديد 12303.

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 25700.

القمر الصناعي نايل سات.

هناك مجموعة واسعة من البرامج لتقديمها. على القنوات الرياضية على مدار 24 ساعة كان الأهم هُو البرنامج الذي شاهده الملايين فِيْ أمسية الأنوار للكابتن مدحت شلبى، والملعب فِيْ البرنامج الذي يقدمه سيف زاهر وأحمد شوبرت وبرنامج الصف الثالث وملعب أون تايم سبورت.

تقدم قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1,2,3 مجموعة كبيرة من البرامج والرياضات، حيث تعرض الكثير من مباريات كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد، بجودة عالية جدا، مما يجعلها من القنوات المفضلة لدى الكثير من عشاق الرياضة، حيث تعرفنا على تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1,2,3 النايل سات.