تردد قناة إكسترا نيوز Extra News لمشاهدة مؤتمر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

تردد قناة اكسترا نيوز وطلبة المدارس الثانوية وأولياء الأمور يبحثون عن تردد قناة إكسترا الإخبارية التي تبث اليوم اجتماع وزراء التربية والتعليم الذي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، مؤتمر صحفِيْ قريبًا لإعلان نتائج العام الدراسي 2022، وينوي وزير التربية والتعليم الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من خريجي الثانوية العامة عام 2022 خلال المؤتمر.

تردد قناة اكسترا نيوز

تتمتع قناة اكسترا نيوز بمشاهدة وتفاعل كبير فِيْ الفترة الحالية بسبب زيادة حجم البحث حولها من خلال المنصات الإلكترونية فِيْ محرك البحث الشهِيْر، ويظهر التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات 11230، معدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 6/5.

حول قناة الأخبار الإضافِيْة

توفر قناة Extra News، إحدى القنوات التابعة لـ CBC، تغطية إخبارية للمواطنين، ولكن من خلال تصوير المواطنين والاستماع إلى آرائهم حول الإنجازات فِيْ هذا المجال، فإنها توفر أيضًا تقريرًا إخباريًا عن كل ما هُو جديد ويركز على القضايا التي تهم المواطنين. المحافظات وتسلط الضوء على القضايا الدولية والإنسانية.

برامج إخبارية إضافِيْة

تبث القناة العديد من البرامج على مدار اليوم منها برنامج مصر العربية، برنامج الساعة السابعة، العالم يقول، برنامج الساعة الحديث، برنامج كلام الناس، برنامج مشاهدة الرياضة، برنامج الفهم اللازم، القصص الفنية. البرنامج، والبرنامج عبر الإنترنت، والبرنامج الإخباري الفني، والبرامج، والأخبار التقنية، والتغطية المستمرة من غرفة الأخبار أو من خلال الجولات، والنماذج، والإعلانات فِيْ الوقت الفعلي.

كَمْا تقدم حملات توعية حول فِيْروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم منذ بداية عام 2022 وانتشر بشكل كبير خلال هذه الفترة وتسبب فِيْ خسائر فادحة فِيْ الأرواح والمال.

مَوعِد بث مؤتمر وزير التربية والتعليم

وسيُذاع المؤتمر الصحفِيْ قريباً على قنوات مختلفة، منها أخبار إضافِيْة، وامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2022، والتي تبدأ على مستوى طلاب الشعبة العلمية وأيضاً من الشعبة الأدبية.