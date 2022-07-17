تردد قناة ابو ظبي الأولى الجديد 2022 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة أبو ظبي الأولى الجديد 2022 من أهم القنوات التلفزيونية التي تحظى بشعبية كبيرة فِيْ الوطن العربي، وهِيْ من القنوات المميزة التي تقدم محتوى هادفًا للمشاهد، مما جعلها من أكثر القنوات بثًا، ويبحث عنها آلاف الأشخاص يوميًا عن تردد قناة أبو ظبي الأولى الجديدة 2022 على النايل سات وعرب سات وفِيْ السطور التالية نقدم لكَمْ لمحة عامة عن القناة والمحتوى الذي تقدمه وكذلك التردد الجديد 2022.

تردد قناة أبو ظبي الأولى الجديد 2022

قناة أبوظبي الأولى الجديدة 2022 هِيْ قناة إماراتية تم إطلاقها لأول مرة فِيْ عام 2008 وحققت بثًا كبيرًا ونجاحًا فِيْ السنوات الأخيرة منذ إنشائها، وتتحدث عن المجتمع وما يحدث فِيْه، والعديد من البرامج المميزة نشرات الأخبار التي لها حظيت بإعجاب العديد من المشاهدين، وتغطي القناة جميع الأخبار المتعلقة بالدولة وتنشرها على المواطنين يومياً فِيْ نشرة إخبارية.

تقدم قناة أبو ظبي الأولى مجموعة متميزة من المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية وأفلام الأكشن والمسلسلات التركية الشعبية والعديد من الأعمال الدرامية الرائعة، والتي تضم العديد من الفنانين والممثلين الرائعين من الوطن العربي. المتفرجون فِيْ مختلف الفئات العمرية.

تردد قناة أبو ظبي نايل سات 2022

الآن يمكنك الحصول على تردد قناة أبو ظبي نايل سات 2022 وتحميل القناة على النايل سات بكل سهُولة ومشاهدتها بجودة عالية بدون تقطيع.

التردد 11938.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أبو ظبي على عرب سات

التردد 11804.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

من بين البرامج التي يمكنكَمْ مشاهدتها بعد الحصول على تردد قناة أبوظبي الأولى الجديدة 2022، البرنامج العربي، برنامج التحقيقات، برنامج صباح الدار، برنامج آنا وابنتي، البرنامج الملهم، برنامج الناس وأسرار، وعدد كبير من البرامج المتنوعة التي تقدمها القناة على مدار الأسبوع.