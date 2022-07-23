تردد قناة افلام كرتون زمان على النايل سات وهوت بيرد

تردد قناة أفلام كرتون زمان على النايل سات وهوت بيرد، تعتبر مجموعة كبيرة من القنوات الأطفال والكرتون من اكثر القنوات التي تكون خاصة لأطفال ويبحث عنها الأهالي على الانترنت في العالم العربي والعالم ويبحثون عن ترددها وتقدم قنوات الأطفال مسلسلات كرتونية تكون مناسبة لجميع الاعمار الأطفال وفيديوهات تعليمية وترفيهية للأطفال وتتميز قناة زمان من القنوات التي تقدم محتوى بارز ومتميز.

تردد قناة أفلام كارتون زمان

يحظى الكثير منا بوقت فراغ خلال نهاره، وبالتأكيد هو حريص على مشاهدة بعض الأفلام المسلية التي تمنحه مزيدًا من الطاقة لبقية اليوم، حتى تتمكن من الحصول على تردد قناة أفلام كارتون زمان، من أجل متابعتها. لمشاهدة المزيد من الأفلام المسلية والممتعة لوحدك أو مع أطفالك، من معلومات القناة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11354.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ما هو تردد قنوات أفلام الكرتون 2022

إن مشاهدة أفلام الكرتون وأفلام الكارتون الآن من أفضل الأشياء التي يمكنك الاستمتاع بها في المنزل، حيث تمكنت قنوات الكرتون من تقديم المزيد من الأفلام التي تخاطب عقلية الكبار والصغار، كل ما تحتاجه الآن هو معرفة ترددات القنوات التي تبث أفلام كرتونية مسلية من أجل متابعتها على مدار اليوم، بالإضافة إلى أن هذه القنوات تقدم أفلامًا باللغة العربية، وبالتالي يمكنك الاستمتاع بها مع أطفالك حتى تستوعبهم، ومن بين ترددات قنوات الأطفال

قناة روتانا كيدز

اسم القناة روتانا كيدز.

القمر الصناعي عربسات – بدر سات.

التردد 11843-10890-12341.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

من هنا سنتعرف على

تردد قناة ام بي سي 3

اسم القناة قناة ام بي سي 3.

القمر الصناعي عربسات – عرب بدر سات.

التردد 12284-11270.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة كرتون نتورك

هذه القناة من افضل القنوات الكرتونية للكبار والصغار ايضا. تتميز هذه القناة بعرض الكثير من الرسوم المتحركة الحصرية دون أي مشاكل قد تواجهها، بالإضافة إلى كونها قناة مجانية وغير مشفرة، لذا يمكنك متابعتها دون الحاجة إلى دفع أي أموال، كل ما عليك فعله هو الحصول على تردد القناة وهو

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12226.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة سبيس تون

سبيس تون هي من القنوات التي شاهدناها جميعًا عندما كنا صغارًا، كنا نشاهدها على مدار اليوم، وهذا بسبب ما كنت تقدمه لنا من البرامج الجميلة والرسوم المتحركة باللغة العربية التي ساعدتنا جميعًا على نطق اللغة العربية الفصحى، يمكنك كما توفر هذه القناة لأطفالك كما كانت متاحة لكم في السابق، كل ما عليك فعله هو ضبط تردد القناة على التلفزيون الخاص بك، والتردد هو Horton.

اسم القناة قناة سبيس تون.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11785.

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/5.

ما هي ترددات قنوات الأطفال

إذا كان لديك أطفال صغار، فهم بالتأكيد بحاجة إلى تردد قناة أفلام الكرتون، زمان، أو بعض ترددات القنوات الحديثة التي تعرض أفلام كرتونية مناسبة للأطفال أو بعض الأغاني الجميلة والمفيدة للأطفال، حتى تتمكن من تقديم المزيد من أجمل وأروع الأغاني. القنوات المسلية للأطفال من خلال تلك الترددات التالية

تردد قناة طيور بيبي

اسم القناة قناة طيور بيبي.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11393.

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل ترميز القناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة سمسم للأطفال

اسم القناة قناة سمسم للاطفال.

القمر الصناعي عربسات.

تردد القناة 11843.

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل ترميز القناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة ماجد للأطفال

اسم القناة قناة ماجد للأطفال.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 12221.

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 4/5.

تردد قناة ميكي للأطفال

اسم القناة قناة ميكي كيدز.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11285.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة السندباد 2022

تعد قنوات السندباد من أفضل القنوات الكرتونية التي تقدم رسوم متحركة يابانية من إخراج فوميو كوروكاوا. هذه القناة تابعة لـ Nippon Animation، ويحتوي الكارتون على 52 حلقة.

عُرض هذا المسلسل الكرتوني لأول مرة في التاريخ في 1 أكتوبر 1975 واستمر حتى 29 سبتمبر 1976. ويستند هذا المسلسل إلى العديد من القصص القديمة والمعروفة، حيث يحتوي على ألف ليلة وليلة وفي قصص. ألف ليلة وليلة سندباد بحار عربي من بغداد يحب الإبحار والمغامرات.

كما تحكي الكثير من المغامرات المختلفة كل يوم التي يواجهها سندباد، بالإضافة إلى أن ندى تعرض لنا المشاكل التي يواجهها سندباد في رحلة إلى مكان ما، حتى تتمكن من الحصول على هذه القناة الجميلة التي تساعد أطفالك على تعلم المزيد من الأشياء المختلفة في السفر. بالإضافة إلى السفر في مغامرة شيقة مع السندباد.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11527.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أفقي / H.

هناك العديد من قنوات الأطفال التي تتوفر في التلفزيون ولا ننسى بعض القنوات القديمة التي كانت منتشرة منذ سنوات طويلة والتي تقدم العديد من أفلام الكرتونية المتميزة والتي تربى عليها الأجيال مثل أفلام توم و جيري و باتمان وغيرها الكثير العرب اليوم يقدم مقالا بعنوان تردد قناة أفلام كرتون زمان على النايل سات وهوت بيرد.