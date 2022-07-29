تردد قناة الإمارات الجديد ،تعتبر من ابرز القنوات الفضائية انتشارا على شاشات التلفزيون الإماراتي، حيث أنها تختص بمشاهدة واسعة النطاق من قبل متابعينا في دولة الإمارات العربية، حيث أنها تقدم مجموعة كبيرة من البرامج المتميزة والمميزة بجانب عرضها لمجموعة كبيرة من المسلسلات الرائجة في رمضان 2022 كما تقدم بشكل خاص باقة مختلفة من الأفلام العربية والأجنبية، مما يجعلها من اقوى القنوات.

نبذة عن قناة الإمارات TV Emarat TV

قناة الإمارات هي قناة فضائية تابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، وهي من القنوات التي تهتم بتقديم محتوى إعلامي متنوع وشامل من برامج إخبارية ودينية وسياسية وثقافية وفنية واجتماعية وترفيهية، بالإضافة إلى تقديم المسلسلات الدرامية العربية الإماراتية والمسلسلات الخليجية لأشهر نجوم الفن في الإمارات ودول الخليج العربي.

اهتمت قناة الإمارات بتقديم كل ما هو هادف ومفيد ويلبي رغبات وتطلعات الجماهير العربية بمختلف الأذواق والفئات العمرية والثقافات، بالإضافة إلى تقديم برامج حوارية تناقش كافة القضايا السياسية والاجتماعية التي تشغل بال الجمهور العربي. وإلقاء الضوء على العديد من الأحداث والمستجدات في الشأن العربي والعالمي.

تسعى قناة الإمارات لتقديم أفضل ما لديها من محتوى إعلامي درامي وهادف من المسلسلات الدرامية العربية والأجنبية. كما اهتمت باختيار كل ما يتوافق مع العادات والتقاليد الشرقية والعربية، وحرصت على حذف المشاهد والكلمات غير اللائقة التي تنتهك حياء الجماهير العربية.

اهتمت قناة الإمارات بنشر الوعي الفكري والثقافي والحضاري بين الجماهير العربية من خلال تقديم محتوى تعليمي واجتماعي وترفيهي، حيث قدمت العديد من البرامج العلمية المتنوعة، إضافة إلى تقديم بعض البرامج الترفيهية وبرامج المسابقات.

حرصت قناة الإمارات على التطوير المستمر من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في البث التلفزيوني. لذلك فقد طبقت أعلى تقنيات الجودة العالمية في البث التلفزيوني والإذاعي، بما في ذلك تقنية HD و SD، والتي تمنح المشاهد أقصى درجات المتعة مع أعلى مستويات النقاء والوضوح في الصوت والصورة دون تشويه.

اهتمت قناة الإمارات بتحقيق هدفها الإعلامي في الوصول إلى محتواها الإعلامي المتميز للمشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، من خلال توفير تردد قناة الإمارات عبر الأقمار الصناعية العربية والعالمية مثل نايل سات وعرب سات ويوتلسات، والبث التلفزيوني لقناة الإمارات العربية المتحدة. وتستمر قناة الإمارات على مدار الأربع وعشرين ساعة دون توقف. .

تردد قناة الامارات الجديد Emarat TV

اهتمت قناة الإمارات بالتطوير المستمر لأجهزة البث التلفزيوني الخاصة بها، من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال البث الفضائي، وتقنيات الجودة ثلاثية الأبعاد المعروفة بتقنيات HD و SD، والتي تمنح المشاهدين أعلى صورة وإثارة في المشاهدة. ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة جميع البرامج والمسلسلات التي تعرضها قناة الإمارات عبر الأقمار الصناعية العربية نايل سات وعرب سات

تردد قناة الامارات على النايل سات 2022

يتميز قمر نايل سات بأنه أكبر قمر صناعي معروف في العالم، حيث يغطي أكبر منطقة بث تضم جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكنك الآن استقبال إشارات البث التلفزيوني لقناة الإمارات من خلال التردد التالي عبر نايل سات

تكرار الاستقطاب معدل الترميز عامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة 12226 أفقي 27500 5/6 عالية الدقة

تردد قناة الامارات على القمر الصناعي عرب سات

كما يمكنك استقبال إشارات البث التلفزيوني لقناة الإمارات عبر القمر الصناعي عربسات، من خلال التردد التالي، والاستمتاع بمشاهدة العديد من البرامج والمسلسلات الخليجية عبر تقنيات حديثة عالية الجودة

تكرار الاستقطاب معدل الترميز عامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة 11804 أفقي 27500 3/4 SD

تردد قناة الامارات على القمر الصناعي يوتلسات 2022

كما قدمت قناة الإمارات نسخة من ترددها المجاني عبر القمر الصناعي يوتلسات، ويمكنك عزيزي القارئ إعادة ضبط تردد قناة الإمارات على يوتلسات من خلال التردد التالي

تكرار الاستقطاب معدل الترميز عامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة 12467 أفقي 27500 2/3 عالية الدقة

برامج قناة الامارات

حرص تلفزيون الإمارات على تقديم محتوى إعلامي هادف من خلال البرامج الإخبارية التي تغطي كافة الأحداث والتطورات على المستويين المحلي والدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء العالم. كما أولت اهتماما أكبر بتقديم برامج متنوعة تغطي كافة الجوانب الاجتماعية والفكرية والسياسية والثقافية والصحية والترفيهية.

اهتمت قناة الإمارات بنشر الوعي الثقافي والعلمي بين الجماهير العربية من خلال تقديم برامج علمية متنوعة تشرح العديد من النظريات الفيزيائية وتقدم الكثير من المعلومات في مختلف المجالات. ومن البرامج التي يمكنكم متابعتها على قناة الامارات

وعد خمسون.

تحقيق الأمل.

رواد الاستدامة.

نحن لا نتركك.

رامز طار عقله.

في نظر فنان.

بالتفصيل.

الصحة والحياة.

جزيرة متمردة.

صنع في الإمارات.

علم الفقراء.

كوكبنا المذهل.

كوكب المريخ.

أبواب المستقبل.

أكون

عين جيدة.

علوم البيت.

ميسان.

لمزيد من المعلومات، يمكنك معرفة

مسلسلات قناة الامارات

حرصت قناة الإمارات على تقديم العديد من الأعمال الدرامية الحصرية من المسلسل الأول، من الدراما الإماراتية والخليجية والعربية، والتي تحرص القناة الإماراتية على تقديم محتويات درامية متنوعة لا تجعل المشاهد يشعر بالملل، من خلال التنوع الدرامي بين القضايا الاجتماعية. والمسلسلات الكوميدية الساخرة والرومانسية والتاريخية ومن بين الأعمال الدرامية الرائعة التي قدمتها شاشة تلفزيون الإمارات

كسرة الظهر.

الصقار

ثار جليس.

سبعة أبواب.

مواجهة.

اختراق.

ممنوع التجوال.

سلسلة الدراويش.

60 يوما.

تعتبر قناة الإمارات هي واحدة من القنوات الفريدة من نوعها في دولة الإمارات ، حيث أنها تنفرد بعرضها لباقات مختلفة وجميلة جدا من البرامج الثقافية والعلمية بشكل مستمر، كما تقدم مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام عبر شاشتها، مما يجعلها شاشة العرض الاروع في الامارات ولكل مشاهد عربي.