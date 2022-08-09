تردد قناة البديل الجزائرية، تردد قناة البديل من الامور الذي يبحث عنها الكثير من الناس في العالم العربي وهذا لأن قناة البديل من القنوات المتميزة والرائعة الأداء والتقديم، حيث أنها تعمل على عرض برامج ثقافية والذي يشمل على مجموعة كبيرة من المجالات الحياة، وتعمل على عرض دائما لمحتوى علمي وفكري والذي يزيد من الوعي عند العرب في جميع أنحاء العالم العربي، وتعمل جاهدة على أن تصبح القناة مختلفة دائما .

تردد القناة الجزائرية البديلة

وفيما يلي شرح لتردد قناة البديل الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات كالتالي

تردد القناة 10922 (V).

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 7/8.

الجودة SD.

اسم القناة El Badil Tv.

معلومات عن قناة البديل الجزائرية

قناة البديل الجزائرية من أهم القنوات الفضائية التي يمكنكم مشاهدتها عبر القمر الصناعي نايل سات.

قناة البديل الجزائرية مملوكة للإعلامي الكبير سليمان بخليلي.

اتخذت قناة البديل الجزائرية عبارة (نحو إعلام بديل) شعارا لها.

تعتبر قناة البديل من القنوات الحديثة التي تم إنشاؤها في الوقت الحاضر. على الرغم من ذلك، اكتسبت القناة نسبة مشاهدة عالية في الجزائر ومختلف الدول العربية الأخرى.

انطلق البث الأول لقناة البديل الجزائرية في السادس من عام 2022 م، وبثها من العاصمة الجزائرية.

تهتم قناة البديل الجزائرية بتقديم محتوى هادف ومميز يناسب مختلف الأذواق، من خلال تقديم باقة من أجمل وأروع البرامج العلمية والثقافية، مع مراعاة أنها تناسب الفئات العمرية المختلفة.

ملامح القناة الجزائرية البديلة

تتميز قناة البديل الجزائرية بالعديد من الميزات التي تميزها عن القنوات الفضائية الأخرى، ومن هذه الميزات ما يلي

تحرص قناة البديل الجزائرية على تقديم مجموعة متنوعة من أجمل وأهم البرامج التي يهتم بها كثير من الناس، حيث تتنوع هذه البرامج بين البرامج الاقتصادية، والبرامج الثقافية، والبرامج التعليمية، والبرامج الاجتماعية، والبرامج الصحية وغيرها من البرامج.

تهتم قناة البديل الجزائرية بإثارة مختلف القضايا المهمة التي تحدث في المجتمع من خلال برامج تلفزيونية متنوعة.

كما تقدم قناة البديل الجزائرية مجموعة منوعة من أجمل البرامج التي تهم المرأة والطفل على حد سواء، بالإضافة إلى البرامج المتعلقة بالشؤون العربية. لذلك، تمتعت القناة بنسبة مشاهدة عالية.

وتحرص قناة البديل الجزائرية على تقديم كل ما يفضله المشاهد، حيث تهتم بعرض مجموعة متنوعة من أجمل الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية كذلك.

من أبرز ما يميز قناة البديل الجزائرية أنها تقدم كل أخبارها بدرجة عالية جدًا من المصداقية والشفافية، وهذا ما يجعل هذه القناة متميزة عن باقي القنوات الأخرى.

تضم قناة البديل الجزائرية مجموعة من ألمع المذيعين والإعلاميين والمراسلين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، بالإضافة إلى أن جميع العاملين بالقناة يتمتعون بمستوى عالٍ من الخبرة الإعلامية، وكل هذا جعل القناة تظهر. بشكل مميز.

قدمت قناة البديل الجزائرية لمتابعيها عدة طرق ليتمكنوا من مشاهدتها، من خلال البث المباشر للقناة عبر الإنترنت عبر صفحاتها الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام وكذلك يوتيوب.، بالإضافة إلى توفير بريد إلكتروني لها.

تعرض قناة البديل الجزائرية محتواها دون انقطاع أو تشفير، حيث لا داعي للاشتراك بها ودفع مبلغ مالي لمشاهدتها، ولكن يتم مشاهدة محتوى القناة مجانًا.

قناة البديل الجزائرية تبث محتواها 24 ساعة يوميا دون انقطاع.

تحرص قناة البديل الجزائرية على استخدام أفضل التقنيات الحديثة في بث محتواها، حيث تعتمد على تقنيات SD.

توقفت قناة البديل الجزائرية عن البث على النايل سات

فوجئ كثير من الناس بغياب قناة البدائيل الجزائرية عن قائمة القنوات الفضائية لأجهزتهم رغم أنهم تمكنوا من متابعة هذه القناة في الأيام الماضية مما أدى إلى زيادة البحث عن القنوات الفضائية. تردد قناة البدائيل الجزائرية الجديد في الآونة الأخيرة.

كما تداولت عدة مواقع أنباء جديدة عن قناة البديل الجزائرية تفيد برغبة إدارة هذه المحطة الفضائية في إغلاقها وإنهاء بثها الفضائي.

كما أكد هذا الخبر جميع الخصائص الرسمية لهذه القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلنت القناة، في خطاب رسمي، اعتذارها لجمهورها العزيز على إيقاف بث القناة، لعدم قدرة مجلس إدارة القناة على دفع نفقات البث الفضائي للقناة.

حيث عانت المحطة من ضائقة مالية ولا يمكنها تجاوز هذه الأزمة دون الحصول على تمويل مالي لتتمكن من الاستمرار في بث محتوى القناة.

وبعد صدور هذا البيان، تم الإعلان عن التردد الجديد لقناة البدائيل الجزائرية من قبل العديد من المواقع الإلكترونية وإدارة القنوات، وتم توضيح هذا التردد في بداية المقال.

خطوات استقبال تردد القناة الجزائرية البديلة

يمكنك عزيزي القارئ بسهولة استقبال تردد قناة البدائيل الجزائرية لتستمتع بمشاهدة محتواها باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى قائمة الإعدادات أو (القائمة).

ثم اختر خيار التثبيت أو (التثبيت اليدوي).

حدد القمر الصناعي.

ثم أدخل البيانات التالية تردد القناة، الاستقطاب، معدل التشفير، معامل تصحيح الخطأ.

أخيرًا، انقر فوق حفظ.

طرق التواصل مع القناة الجزائرية البديلة

يمكنك عزيزي القارئ التواصل مع قناة البديل الجزائرية من خلال عدة طرق وفرتها القناة لجميع متابعيها ومشاهديها، وهذه الطرق هي كالتالي

1 التواصل مع قناة البديل الجزائرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

عزيزي القارئ يمكنكم التواصل مع قناة البديل الجزائرية من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويمكنك الدخول على هذا الحساب.

2- التواصل مع قناة البديل الجزائرية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر

عزيزي القارئ يمكنكم التواصل مع قناة البديل الجزائرية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويمكنكم الدخول على هذا الحساب.

3- التواصل مع قناة البديل الجزائرية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

عزيزي القارئ يمكنكم التواصل مع قناة البديل الجزائرية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ويمكنك الولوج لهذا الحساب.

4- التواصل مع قناة البديل الجزائرية عبر قناتها على اليوتيوب

عزيزي القارئ يمكنك التواصل مع قناة البديل الجزائرية عبر قناتها على اليوتيوب ويمكنك الوصول إلى هذه القناة.

أن قناة البديل تم تأسيسها في شهر يوليو من عام 2022 والذي أطلقها المذيع المخضرم الكبير سليمان بخليلي، ويرجع سبب اطلاق اسم البديل على القناة تحت شعار استبدال الإعلام الفاسد والتسافل الأخلاقي الذي أصبح يتم نشره عن طريق القنوات التلفزيونية والتي تقوم بزراعة المبادئ المتخلفة والتي تخالف العادات والتقاليد .