الان تردد قناة التونسية الوطنية الجديد 2022 نايل سات وعرب سات، تعد قناة تونس الوطنية من أبرز القنوات التونسية التي تقدم العديد من البرامج الإخبارية والرياضية الحصرية الهامة، حيث تقدم للمشاهدين محتوى هادف وجذاب، على كافة تردداتها النايل سات والعرب سات، والتي تعد من أكثر القنوات التونسية بحثا، ممحا اهتم الكثير بالتعرف على تردد قناة التونسية الوطنية الجديد 2022

قناة التونسية الوطنية الجديد 2022

تعد القناة التونسية من القنوات التي تم تأسيسها عام 2007، والتي =تضم قناة تونسية 1 والقناة التونسية 2، التي تتميز بمحتواها الهادئ حدا، ونسبة المشاهدات الضخمة من كافة الوطن العربي، حيث قدمت القناة التونسية الوطنية العديد من الأفلام والمسلسلات الدرامية الشيقة والتي لاقت على اهتمام كبير من قبل الجماهير والمتابعين، وفي الآونة الأخيرة تم تجديد تردد القناة التونسية الوطنية لضبط الجودة، ورفع كفائة البحث على كافة الأقمار الصناعية مما زادت عمليات البحث للتعرف على تردد قناة التونسية الوطنية الجديد 2022 نايل سات وعرب سات.

تردد قناة التونسية الوطنية الجديد 2022 نايل سات

تعد قناة التونسية الطنية من القناوات التي تبث على جميع الأقمار الصناعهية بجدة عالية جدا وبدون تقطيع وتشويش، حيث أنها تهتم بتقديم محتوى مميز عن القنوات التونسية الأخرى.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10796 V 27500 – 5/6 SD

تردد قناة التونسية الوطنية الجديد 2022 عرب سات

يمكن الإستمتاع بكافة برامج قناة التونسية الوطنية الأخبار المحلية والعالمية من خلال ادخال تردد قناة التونسية الوطنية الجديد 2022 عرب سات على النحو التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الإستقطاب معامل تصحيح الخطأ عرب سات Badr Sat 26E 12643 27500 أفقي (H) 5/6 هوت بيرد Hotbird 13E 12149 27500 عمودي (V) 5/6 يوتلسات Eutelsat 7.3W 11657 27500 عمودي (V) 5/6

أبرز برامج القناة الوطنية التونسية 1و2

هناك الكثير من البرامج التي تبثها القناة الوطنية التونسية 1و2 ومن أبرزها:

النشيد الوطني

القران الكريم

إبتهلا

أهلا تونس

صور متحركة

سمسم في المطبخ

زنقة النساء

الحجامة

نشرة الظهر للأخبار

مسلسل ليالي أوجيني

قضاة عظماء

النشرة الجوية

تعتبر قناة التونسية الوطنية الجديد 2022 إحدى القنوات التونسية البارزة والتي لاقت على اهتمام كبير من قبل المواطنين التونسيين لما تقدم من محتوى هادف وجذاب، حيث وفي الآونة الأخيرة تم تنزيل تردد قناة التونسية الوطنية الجديد 2022، لضبط جدة القناة.