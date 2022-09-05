تردد قناة الجديد على النايل سات، تعد قناة الجديد اللبنانية من ابرز واهم القنوات التلفيزيونية التي تقوم بتقديم محتوى فريد ومختلف في الجمهورية اللبنانية والوطن العربي والتي تم انطلاق قناة الجديد اللبنانية سنة 1992م وتقدم قناة الجديد محتويات مختلفة منها الثقافية والرياضية والاخبار وغيرها من البرامج المتنوعة الاخرى والتي حظيت باعجاب الكثير من الناس في الجمهورية اللبنانية وخارجها.

تردد القناة الجديد على النايل سات

يمكنك الآن متابعة جميع المحتويات المتنوعة والمتميزة التي تقدمها قناة الجديد بسهولة كبيرة، وذلك من خلال إدخال تردد القناة الجديد على النايل سات من خلال الجدول التوضيحي التالي

القمر الاصطناعي تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب نايل سات 12130 27500 3/4 عمودي نايل سات 1197 27500 3/4 عمودي

حول القناة اللبنانية الجديدة

تعتبر قناة الجديد اللبنانية من أشهر القنوات اللبنانية المتنوعة في لبنان والعالم العربي بأسره، والتي انطلقت عام 1992 بإشراف رجل الأعمال اللبناني “تحسين خياط” وأطلق عليها حينها اسم “نيو تي في” “ولكن بعد فوات الأوان لمدة 5 سنوات منذ إنشائها تم إغلاقها بالقوة بسبب التدخل السوري وانتهاكات الحكومة.

ولكن بعد ذلك أعيد افتتاحه مرة أخرى في عام 2001، وكان هذا الاحتفال في فندق شيراتون كورال بيتش، وحضره مجموعة كبيرة من الشخصيات المهمة في المجتمع، وحدث ذلك في عام 2007، عندما شهدت العلامة التجارية المسجلة للقناة تطوراً كبيراً حيث أصبح اسمها الجديد، ولكن مع ظهور عام 2011، شهدت القناة تغييرًا كبيرًا جدًا في علامتها التجارية وهويتها وموادها الإعلامية.

محتوى القناة اللبنانية الجديدة

تقدم القناة مجموعة من البرامج بفئات مختلفة، مثل الرياضية، والثقافية، والأخبار، والترفيهية، وغير ذلك، والمسلسلات التلفزيونية الجديدة التي نالت إعجاب العديد من الجماهير.

برنامج مسامحة كريم.

تفكك Erpt.

برنامج الأحداث الرياضية.

البصيرة والبصيرة.

برنامج حرب النجوم.

الأهلية المحلية.

برنامج تعرف على عدوك.

ولا الأفضل.

برنامج بين مرتين.

ليس انت.

برنامج النشر.

لا يوجد تشفير.

برنامج الحدث.

برنامج الغفران.

كما عرضت القناة عدد كبير من المسلسلات العربية على اختلاف أنواعها أبرزها

سلسلة طوق البنات ج 4.

زوجتي هي C2.

سلسلة اللحظة.

سليمو وهاريمو.

مسلسل ارض المجد.

رابوس.

سلسلة مصابيح الحب.

بناتي وحياتي.

أنا لا أدير سلسلة.

لعبة الموت.

مسلسل حكم الهوى.

وتجدر الإشارة إلى أن القناة تقدم فقرات أخرى، مثل النشرات الفنية التي تعرض آخر أخبار النجوم، بالإضافة إلى بث الأخبار الرياضية والنشرات الإخبارية، بالإضافة إلى تقديم المسابقات والبرامج الترفيهية وما شابه ذلك من الأخبار العالمية والنجومية. الاخبار المحلية مما جعلها تكتسب شهرة ونجاحا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط والغرب، ونجد أن البحث عنها زاد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لذلك ذكرنا تردد القناة الجديد على النايل سات.

ملامح القناة اللبنانية الجديدة

كما ذكرنا سابقاً، أصبحت قناة الجديد اللبنانية، في فترة وجيزة، محط أنظار اللبنانيين، إضافة إلى قاعدة جماهيرية كبيرة من كافة الدول العربية، لما لها من مزايا عديدة. التي توفرها القناة، وسنتعرف على هذه الميزات من خلال الفقرة التالية

وتعتبر من القنوات العربية التي ترتكز على قيم ومبادئ الإعلام العربي، من خلال حرصها الدائم على عرض محتواها دون عرض أي مشاهد منافية للأخلاق والقيم العربية، بالإضافة إلى الحيادية في تقديم أخبارها، تعتبر من القنوات العائلية العربية من الدرجة الأولى.

تسعى باستمرار للحصول على محتوى عالي الجودة ودقيق وفعال للغاية، مما جعل إدارة القناة تستخدم تقنيات تكنولوجية حديثة، مثل تقنية HD، بالإضافة إلى استخدامها لأنظمة تنقية الصوت.

يقدم محتوى إعلامي متنوع ومتميز يتناسب مع عقلية المشاهد، لأن أهم أهدافه إرضاء المشاهدين ومتطلباتهم، وتلبية احتياجاتهم الأكثر أهمية، وذلك من خلال توفير برامج متنوعة مصنفة تعكس من خلالها آراء الجماهير في المجتمعات الشرقية.

تحرص القناة على تسهيل مشاهدة محتواها، لذلك قامت بإنشاء قناة البث المباشر الخاصة بها على موقع فيديوهات يوتيوب الشهير، بحيث يمكنك تقديم عرض لما تعرضه في أي وقت ومكان.

وحرصت على التوسع والانتشار ليس فقط في لبنان بل في جميع الدول العربية، حيث تبث محتواها مجانًا على القمر الصناعي نايل سات، دون فرض أي اشتراكات أو رسوم.

يبث محتواها 24 ساعة في اليوم، 24 ساعة في اليوم، دون أي تدخل في البث.

عملت القناة على متابعة آخر المستجدات التكنولوجية، من أجل تسهيل وصول المشاهدين في جميع الدول العربية، من خلال القدرة على التواصل معهم، ومعرفة ما تعرضه القناة بشكل مباشر.

خطوات استقبال القناة الجديدة

بعد أن ذكرنا تردد القناة الجديد على النايل سات، لا بد من الإشارة إلى طريقة استقبال القناة على الريسيفر، حيث نجد أن البعض لا يعرف هذه الخطوات رغم بساطتها، وهذه الخطوات تهم الكثيرين. مشاهدين في الدول العربية، حيث حققوا شهرة واسعة، وجذبت الكثيرين لهم الجماهير في وقت قصير، حيث تعمل القناة على عرض محتوى متميز وراقى، لذلك إذا كنت ترغب في إضافة القناة إلى جهاز الاستقبال والاستمتاع ماذا يقدم، يجب عليك اتباع الخطوات التالية

يجب أولاً تشغيل شاشة التلفزيون وجهاز الاستقبال. اضغط على زر “Menu” أو “Menu” في جهاز التحكم عن بعد، ثم اضغط على كلمة “Options” من القائمة الموجودة أمامك على الشاشة. انقر فوق كلمة “تثبيت” ثم انقر فوق خيار “التثبيت اليدوي”. ثم اضغط على كلمة Add Frequency، ثم اختر نوع القمر الصناعي سواء كان “عرب سات – نايل سات” أو غير ذلك، وذلك من خلال قائمة الأقمار المتاحة أمامك، اختر قمر نايل سات. أدخل التردد الذي تريد استقباله على جهاز الاستقبال الخاص بك، ثم حدد الاستقطاب ومعدل الترميز وعامل التصحيح. انقر فوق الزر “موافق” أو “تم”، ثم انقر فوق كلمة “حفظ”. للتأكد من إضافة القناة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب النقر فوق قائمة القنوات بجهاز التحكم عن بعد، وسترى القناة التي أدخلت ترددها.

تردد قناة الجديد على النايل سات والتي تعد هذه القناة قناة الجديد اللبنانية من اشهر وابرز القنوات المختلفة بلبنان والتي اطلقها رائد الاعمال المشهور اللبناني تحسين خياط سنة 1992م والتي تقدم محتور رياضي وترفيهي وتقدم الكثير من المسلسلات المختلفة كما وتعتبر من القنوات البارزة والمشهورة في الجمهورية اللبنانية والتي اعجبت الكثير من الناس.