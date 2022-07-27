تردد قناة الحدث اليوم الجديد 2022 نايل سات ،تعتبر قناة الحدث الإخبارية واحدة من ابرز واحسن القنوات الفضائية في الوطن العربي والتي تقوم بتوفير محتوى مميز هام بكل انسان عربي، حيث تسلط الاضواء وتكون حاضرة ومطلعة على الأحداث السياسية والاجتماعية المختلفة على مدار اليوم، حيث بدء انطلاق البث الفضائي الخاص بقناة الحدث من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة وذلك في يوليوعام 2012.

حول قناة الحدث اليوم

قناة الحدث اليوم قناة فضائية مصرية شاملة. كما يمكن تصنيفها كإحدى قنوات الحوار. يقدم مجموعة متنوعة من البرامج الحوارية بين السياسية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. كما تحرص على تقديم كل ما يلبي رغبات وتطلعات المشاهدين في مصر والوطن العربي، وقد بدأ إطلاق البث التلفزيوني. تأسست عام 2009، وهي تابعة لشركة أسماء للإنتاج الفني والفضائيات.

تسعى قناة الحدث اليوم إلى تقديم كل ما يلبي تطلعات واهتمامات الجماهير المصرية، من خلال العديد من البرامج التي تغطي جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية والفنية، بالإضافة إلى تقديم البرامج الحوارية التي تسلط الضوء على الجميع. قضايا مهمة تشغل الرأي العام المصري، وبعض الجرائم التي أثارت الجدل داخل المجتمع العربي.

تعتبر قناة الحدث اليوم منصة إعلامية للمواطن المصري، حيث اهتمت قناة الحدث اليوم بتقديم محتوى إخباري متميز يرصد جميع الأحداث في الشارع المصري، ويلقي الضوء على العديد من القضايا من القلب. للمجتمع المصري بهدف الوصول إلى الحل الأمثل للعديد من مشاكل المواطنين، من خلال المناقشات التي تستهدف المسؤولين في الجهات المعنية.

اهتمت قناة الحدث اليوم باستقطاب كوادر إعلامية متميزة من كبار نجوم الفن والرياضة وكبار الإعلاميين في مصر، لتقديم برامج متنوعة. .

تردد قناة الحدث اليوم على القمر الصناعي نايل سات

مع انتشار القنوات الفضائية وازدياد المنافسة، حرصت قناة الحدث اليوم على تقديم أفضل ما لديها، مع الحرص على تعزيز قوتها التنافسية باستخدام أحدث تقنيات البث الإذاعي، من حيث تقنيات البث، مع توفيرها. ترددات قناة الحدث اليوم مجانا عبر القمر الصناعي نايل سات. ويمكنك الاستمتاع بمتابعة قناة الحدث اليوم من خلال الترددات التالية

تكرار الاستقطاب معدل الترميز عامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة 11823 عمودي 27500 3/4 عالية الدقة 11470 أفقي 27500 5/6 SD 12169 عمودي 27500 3/4 SD

برامج قنوات اليوم

اهتمت قناة الحدث اليوم بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الناجحة التي تناقش العديد من القضايا وتلقي الضوء على جميع الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري، من خلال العديد من البرامج الحوارية والبرامج الاجتماعية والرياضية والفنية، ونجحت في اكتساب شعبية كبيرة لدى الجمهور. في مصر والوطن العربي، من خلال تغطية البرامج المتميزة للعديد من الجرائم التي تحدث في مصر، بالإضافة إلى برنامج الزمالك اليوم الذي استقطب الملايين من محبي نادي الزمالك، ومن أبرز البرامج المعروضة على قناة الحدث. اليوم

حدث اليوم.

أنا مصري.

الشارع المصري.

نبض مصر.

توقعات – وجهات نظر.

توجه بعد ثورتين.

الحكم مع مي حلمي.

ها هي الحقيقة.

سؤال وجواب.

المعيشه.

مواطن.

الزمالك اليوم.

كلمات هوان.

مصير.

فرسان التنمية.

الحياة حلوة.

مرآتي.

أحلام المواطن.

خط أحمر.

رد فعل.

نتمنى لكم التوفيق.

الدين والحياة.

سقي الروح.

الروح والروح

أنوار الإيمان.

أصل وصورة.

الحوار الاسكندنافي.

التحدي.

بيت السعادة.

مشاركة جيدة.

قصص شريهان.

أصل القصة معنا.

مسافرين.

كرة الاتجاه.

في الجول.

مسلسلات قناة الحدث اليوم

اهتمت قناة الحدث اليوم بتقديم بعض الأعمال الدرامية المدبلجة باللغتين العربية والتركية، وحرصت من خلالها على تنويع المحتوى الإعلامي الذي يلبي كافة رغبات وتطلعات المشاهدين باختلاف الأذواق والاهتمامات الفكرية. يزعج حياء المشاهدين، ومن بين الأعمال الدرامية التي تعرضها قناة الحدث اليوم

لعبة نيوتن.

نسل الغرباء.

مسلسل تركي يطلق عليه اسم “كسمت الحب”.

وقد نجحت قناة الحدث في الحصول على شهرة واسعة منذ انطلاقها وحتى الآن، وبشكل خاص أثناء اطلاعها ونشرها أحداث الثورة السورية ومجموعة كبيرة من الحوارات السياسية مع ابرز المحللين السياسيين، بسبب هذا أحرزت مجموعة كبيرة من الجوائز العالمية والعربية وأصحبت على رأس ترتيب القنوات العربية الإخبارية.