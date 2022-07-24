تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات وعرب سات HD الجديد

اقامة القناة العراقية الرابعة من أقوى القنوات الرياضية على الساحة العربية اليوم، نظرا لقدرتها على شراء حقوق البث للعديد من المباريات المهمة فِيْ الفترة الماضية، مما زاد من نسبة البحث عنها تردد قناة العراقية الرابعة. سواء كانت على النايل سات أو عربسات، أصبحت القناة من القنوات المفضلة لجميع عشاق الرياضة والمشجعين بشكل عام فِيْ الوطن العربي، مما يجعلها من القنوات التي تجدها على جهاز استقبال جميع عشاق الرياضة. العالمية. هذا ما دفعنا إلى ة تردد القناة العراقية الرابعة على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات. بحسب آخر تحديث تم إجراؤه على ترددات القنوات.

تردد قناة العراقية الرابعة على النايل سات HD

لقد انتهى هذا بث القناة العراقية الرابعة. تقنية HD على قمر نايل سات على التردد التالي

تردد القناة الرابعة على النايل سات. 11334 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة العراقية الرابعة على عرب سات

بعد ة تردد القناة على النايل سات استعرضنا معا تردد القناة الرابعة على عرب سات

تردد القناة الرابعة على عرب سات 11747 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 عامل تصحيح الخطأ 27500 مباراة برشلونة – ريال مدريد هذه، كَمْا قلنا، أهمية القناة العراقية الرابعة ولمدى قوة المباريات التي يتم بثها على شاشاتها، تمكنت القناة من الحصول على حقوق الملكية لبث المباراة الودية بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، والتي هِيْ المباراة التي تستضيف الملعب الأنيق للولايات المتحدة الأمريكية فِيْ تمام الساعة الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة بتوقيت السَعُودِيْة فِيْ السابعة بتوقيت أبو ظبي، والتي انتهت بفوز نادي برشلونة الكتالوني، بفارق ضئيل. هدف مقابل لا شيء سجله الوافد الجديد رافِيْنيا فِيْ الدقيقة 27 من الشوط الأول. برامج القناة الرابعة العراقية بالإضافة إلى الألعاب المهمة التي تبثها القناة، هناك العديد من البرامج الرياضية وبرامج التحَلْيل المتميزة التي يتم بثها على شاشات القناة، ومن بينها نبرز برنامج الصوت الخاص بالملعب وبرنامج النقطة صفر والبرامج الرياضية الأخرى.