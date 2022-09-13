تردد قناة السودان الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات، تعتبر قناة السودان الجديد هي واحدة من القنوات الفضائية المميزة كونها من القنوات الحكومية والاخبارية الذي بدأت بتقديم المحتوى منذ خمسون عام، وتهتم بتقديم البرامج التلفازية باللغة العربية وكافة برامجها تكون مميزة ومفيدة لكافة المشاهدين بمختلف انحاء العالم، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير في معرفة ما هو تردد قناة السودان الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات.

معلومات عن قناة السودان

قناة السودان هي من القنوات الهادفة والمفيدة الذي تعمل على نشر البرامج الثقافية والمتنوعة، وكان اول تقديمها للمحتوي بالبث التجريبي منذ عام 1962 ميلادي، وبعد عام من هذا التجريب بدأت بتقديم البرامج بشكل رسمي وكانت بدايتها بالبث الغير ملون وبعد عدة سنوات قامت ببث البرامج الملونة في عام 1975 ميلادي، ومع العلم كانت بداية البث على القمار الصناعية في عام 1995 ميلادي من خلال القمرين النايل سات والعرب سات .

تردد قناة السودان الجديد على النايل سات

تعتبر قناة السودان الجديدة هي من القنوات الحكومية لدولة السودان، لذا اصبح اهتمام الكثير من الأشخاص بالتعرف على تردد قناة السودان كونها من القنوات الفضائية المميزة الذي تعمل على تقديم البرامج الهامة والمفيدة لكافة المشاهدين، ويكون ترددها على النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي : نايل سات .

ترددها : 10795.

استقطاب عمودي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل التصحيح : 3/4 .

تردد قناة السودان الجديد على العرب سات

يهتم الكثير من محبين قناة السودان الجديد في معرفة ترددها على القمر الصناعي العربي سات ليتم من خلالها متابعة كافة البرامج الرائعة والجميلة الذي تعمل على تقديمها، ويكون ترددها على العرب سات على النحو الاتي:

القمر الصناعي : عرب سات .

التردد : 10810 .

استقطابها : عمودي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل التصحيح : 3/4.

قناة العرب سات من اشهر القنوات الفضائية السودانية كونها من القنوات الحكومية الذي تعمل على تقديم البرامج المفيدة والرائعة ويتم مشاهدتها من قبل المتابعين بدون ملل، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في معرفة تردد قناة السودان الجديد 2023 على نايل سات وعرب سات.