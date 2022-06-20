تردد قناة الشعوب 2022 على نايل سات

إحدى القنوات الجديدة التي كانت موجودة على القمر الصناعي نايل سات ، وهي من أحدث القنوات التي انضمت إلى باقات الأقمار الصناعية على النايل سات والقنوات العربية على وجه الخصوص.

قناة الشعب

تقدم قناة الشعوب محتوى فريدًا لمتابعيها ، ويحب قسم كبير منهم البرامج الحوارية الحصرية والسياسية ، وخاصة البرامج المصرية.

كما توجد باقات ترفيهية مجانية على قناة People 2022 على القمر الصناعي Nilesat للناس.

انطلقت القناة الشعبية 2022 على النايل سات بتقنية HD ، ومن المقرر أن تبدأ بعرض البرامج المستهدفة والبرامج الحوارية المتنوعة والنشرات الإخبارية وتحليل القضايا السياسية وغيرها.

تردد قناة الناس 2022

ويمكن لعشاق القناة تنزيل تردد قناة People 2022 عبر الريسيفر والريسيفر الخاص بهم من خلال جهاز التحكم عن بعد بالضغط على زر القائمة.

تضغط أولاً على زر القائمة ، ثم تنتقل إلى الإعدادات وتختار القمر الصناعي على النايل سات ، ثم تضيف القناة. وتقوم بكتابة بيانات القناة ، ثم النقر فوق بحث الشبكة ، وبعد الانتهاء تضغط على حفظ.

تحرص قناة الشعوب على تقديم محتوى عائلي مناسب لجميع الأعمار والفئات المختلفة ونشر الوعي بين جميع المواطنين في الوطن العربي.

تسعى القناة إلى تحقيق انتشار واسع في جميع أنحاء الوطن العربي من خلال بث محتوى مجاني ومميز وشيق ومفيد في نفس الوقت.

إليكم تردد قناة الشعب 2022 على النايل سات:

تردد قناة الشعب 2022: 12686

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات.