تردد قناة العدالة ATV الكويتية الجديد 2022 ، تسائل العديد من المواطنين داخل دولة الكويت ممن يتابعون برامج قناة العدالة الكويتية الجديدة بالبحث عن التردد الجديد الخاص بالقناة حيث يفتح نافذة أمام المشاهد العربي لعرض أوضاع المجتمع الكويتي التي قد تكون غائبة عن الاعلام ما لم تناقشها اصحف والمجلات الإعلامية وتعبّر عنها ، حيث عملت القناة على تطوير نفسها بشكل ملحوظ، وحققت تقدمًا في المحتوى وجودة الوسائط بمرور الوقت ، تابعوا معنا .

قناة العدل الكويتية ATV

قناة العدالة سابقًا، والآن ATV، هي قناة كويتية خاصة، واحدة من أهم القنوات من نوعها في الخليج العربي. حسن الأنصاري “. أما المدير التنفيذي فهو الإعلامي المعروف السيد “أحمد فضالي”. القناة لديها 2 استوديو في المبنى الخاص بها.

تردد قناة العدالة الكويتية ATV

حققت قناة العدالة نقلة نوعية كبيرة من حيث المحتوى الذي تبثه للجمهور ابتداء من نهاية عام 2016، حيث غطت الأحداث الجارية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي في ذلك الوقت بشفافية تامة ومتابعة جيدة. لمتابعة كل ما هو جديد نقدم لكم تردد قناة العدالة الكويتية

تكرار القمر الاصطناعي الاستقطاب تصحيح الخطأ الترميز 11555 نايل سات V (عمودي) 27500 7/8 (أو تلقائي)

تردد قناة العدالة الكويتية على عرب سات

يمكن لأي شخص يشاهد العالم عبر القمر الصناعي العربي سات ضبط تردد قناة العدالة من خلال البيانات التالية

تكرار القمر الاصطناعي الاستقطاب تصحيح الخطأ الترميز 11555 عرب سات أفقي 3/4 27500

تردد قناة ATV الكويتية على ترك سات

لضبط قناة العدالة على جهاز الاستقبال، إذا غادر القمر الصناعي القمر الصناعي، تكون بيانات التردد على النحو التالي

تكرار القمر الاصطناعي الاستقطاب تصحيح الخطأ الترميز 11،628 اترك جلس أفقي 5/6 27500

تردد قناة ATV الكويتية على AstraSat

يسمح طبق AstraSat الصناعي ببث القناة من خلاله، وبيانات التردد هي

تكرار القمر الاصطناعي الاستقطاب تصحيح الخطأ الترميز 12692 أسترا سات أفقي 5/6 27500

محتوى قناة العدالة الكويتية ATV

تعمل القناة حاليا على تنويع محتواها مع الحفاظ على ميزة الأخبار العامة، حيث تقدم برامج فنية وتستضيف مشاهير وفنانين ومتميزين من مختلف المجالات، مع عرض للمحتوى الرياضي في بعض الأحيان. نوع القناة وهي مصنفة كقناة اجتماعية، سياسية، ترفيهية.

برامج قناة العدل الكويتية ATV

تركز قناة العدالة على الأخبار والأحداث الجارية ومناقشتها ونقلها إلى الشارع الكويتي عبر منصة ATV. بالإضافة إلى الأخبار اليومية، هناك البرامج الأكثر مشاهدة على القناة، نوضحها على النحو التالي

طريق المجلس تبدأ الساعة 930 مساءً.

خمس دوائر 1100 مساءً.

برنامج atv المسائي.

برنامج سراي.

برنامج السيف.

والجدير بالذكر أن فيه برامج أسبوعية، وبرامج كبيرة ومهمة تم عرضها عليها سابقًا، مثل

حكاية السجين.

برنامج صحتك في رمضان.

برنامج نقطة الخلاف.

الطب و السلسلة الطيبة.

سلسلة دموع الثعبان.

ميزات قناة ATV

بعد أن أوضحنا ميزة المحتوى الجيد الذي تقدمه القناة ؛ هناك عدد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستمتاع بها عند ضبط التردد وهي

القناة مجانية.

البث يتم على مدار 24 ساعة في اليوم.

تغطي مناطق البث عددًا كبيرًا من الأماكن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تبث القناة الأخبار باللغة العربية.

البث من داخل الكويت (العارضية الصناعية) ويصعب التشويش عليها.

جودة الصورة ممتازة.

يمكن ضبطه ومراقبة محتواه من أي مكان في العالم العربي.

يمكن مشاهدة محتواها من قبل أي عمر ؛ لمراعاة المعايير الأخلاقية للمجتمع العربي.

تبث القناة نشرة إخبارية عاجلة في حالة حدوث مشاكل طارئة ؛ أي معرفة جديدة عند حدوثها.

أهداف قناة ATV

أن يكون لدينا منصة تتمتع بقدر كاف من الشفافية والمهنية والمهارة الإعلامية الكويتية. كان هذا هو الهدف الأول للقناة، التي طورت نفسها فيما بعد لتكون واحدة من أفضل القنوات العربية التي تبث محتويات متنوعة تهم النساء والرجال والشباب على المستوى العربي.

كيفية استقبال قناة ATV على جهاز الاستقبال

لمشاهدة محتوى القناة من أي مكان داخل الكويت أو خارجها، يتطلب ذلك وجود جهاز استقبال، ثم اتبع الخطوات التالية

فتح قائمة القنوات على جهاز الاستقبال (Menu).

اختر الإعدادات أو إعداد اللغة الإنجليزية.

انقر فوق تثبيت.

اختر التثبيت اليدوي.

أدخل كلمة المرور إذا طلبت (وفي حالة الرقم الافتراضي، فهو 0000).

استخدم بيانات التردد، واكتبها بالترتيب الذي يعرضه الجهاز.

انقر فوق بحث.

انتظر حتى تصبح القنوات جاهزة.

انظر النتائج المعروضة.

قف على القناة المرغوبة، واضغط على Done أو OK.

تواصل مع قناة Justice ITV

في حالة وجود أي مشكلة في عرض القناة بعد ضبط تردد قناة ATV الكويتية، أو لمعرفة بعض ما يتعلق بهذه القناة، فإننا نقدم من خلال الطرق المتعددة التالية للتواصل مع القناة

رقم الاتصال +6522263333.

البريد الإلكتروني .

يمكن متابعة قناة العدل على انستجرام من خلال الرابط ““.

قناة العدالة على تويتر. يمكنك التواصل مع القناة عبر الرابط “”.

قناة العدالة في الفيسبوك. يمكنك متابعته عبر الرابط “”.

يمكن الوصول إلى موقع قناة ATV “”.

تطبيق قناة العدالة ATV

لمتابعة الأحداث الجارية أو المحتوى الذي يتم بثه على القناة، ولكن من أي مكان ؛ أصبح هذا أسهل وأسهل من خلال تطبيق قناة العدالة

لتنزيل تطبيق قناة العدالة (ATV) للأندرويد ““.

لتنزيل تطبيق قناة العدل (ATV) للأيفون “”.

تردد القنوات الكويتية الجديدة 2023

قناة العدالة ليست القناة الوحيدة التي تبث محتوى يستحق المشاهدة، ولكن هناك مجموعة من القنوات الكويتية التي تقدم الكثير مما يثير اهتمام المشاهد الكويتي، مثل

القناة القمر الاصطناعي تكرار الاستقطاب الترميز معامل الخطأ جميع قنوات KTV نايل سات 11054 رأسي 27500 2/3 جميع قنوات KTV عرب سات 12523 أفقي 27500 2/3 قناة الراي نايل سات 11678 أفقي 27500 3/4 قناة سكوب نايل سات 12341 أفقي 27500 5/6 القناة الرئيسية نايل سات 11555 رأسي 27500 3/4

تردد قناة العدالة ATV الكويتية الجديد 2022 ، تعتبر من القنوات التي حظيت بشعبية كبيرة ويتابع برامجها نسبة كبيرة من المجتمع الكويتي ، ويأتي ذلك نتيجة نشرها الأوضاع التي يعيشها المواطنين داخل الكويت ، حيث سردنا لكم تردد قناة العدالة الجديد ، واهم البرامج التي تعرضها القناة .