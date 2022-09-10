ضبط تردد قناة العراقية الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات HD ،تعتبر أحد أكثر القنوات الرياضية متابعة من دولة العراق والبلاد العربية والتي تهتم بنشر كافة الأحداث الرياضية التي تحدث في الدوري العراقي والمنتخب ،بالإضافة الى الصفقات وانتقال اللاعبين داخلياً والاحتراف كذلك الاخبار عن الدوريات الأوروبية والأخبار الحصرية والعاجلة لكل ما يدور حول العالم.

تردد قناة العراقية الرياضية.

انطلق تردد قناة العراقية الرياضية لأول مرة عام 2005 فِيْ بغداد العاصمة وكربلاء، ثم انطلق بث القناة العراقية الرياضية على النايل سات وبعض الأقمار الصناعية الأخرى، وقناة العراقية الرياضية تحميل تردد القناة الرياضية لا تتطلب اشتراكات نقدية. وتقوم القناة ببث محتواها الرياضي لمدة 24 ساعة دون انقطاع تسعى لتقديم كل ما هُو جديد لكسب رضا وثقة المشاهدين.

تردد قناة العراقية الرياضية عبر النايل سات كالتالي:

تردد القناة 12562 معدل الترميز 27500 معدل الاستقطاب رأسي دقة العرض عالي الدقة

برامج قناة العراقية الرياضية

بعد أن شرحنا تردد القناة العراقية الرياضية وكيفِيْة تعديله من خلال أجهزة الاستقبال، تجدر الإشارة إلى أن القناة تمتلك العديد من الاستوديوهات الخاصة التي تبث من خلالها برامجها الخاصة، وتقوم القناة العراقية الرياضية دراسة تحَلْيلية بتحَلْيل المباريات قبل بدء المباريات وبعد انتهائها ومن بين البرامج التي تعرضها القناة العراقية الرياضية برامج لعرض كل الاخبار التي تدور فِيْ المجال الرياضي والتغيرات التي تطرأ عليه.

ومن أبرز برامجها الرياضية:

ويغطي برنامج البرلمان الرياضي كافة القضايا الرياضية ويستضيفه إياد الجوراني.

أنت القاضي البرنامج وتحَلْيل جميع الأحكام وعرض طه أبو رغيف.

برنامج الدراسة التحَلْيلية المتخصص فِيْ تحَلْيل المباريات قبل بدايتها وبعد انتهائها.

احتلت القناة العراقية الرياضية مكانة كبيرة لدى العديد من المشاهدين، لذلك تمت إعادة القناة بعد تعليقها، لأنها تعتبر من أهم مجموعات القنوات العراقية الشهِيْرة، لذا فهِيْ تستخدم جميع التقنيات الحديثة لزيادة جودة الشاشة والصورة.

ضبط تردد قناة العراقية الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات HD كذلك تبث القناة عدد من البرامج الرياضية والتي يستضيف خلالها أساطير الكرة العراقية والعربية والتحدث عن أداء المنتخب العراقي والصفقات التي تحدث في الدوري وانتقال المدربين.