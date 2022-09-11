تردد قناة الكأس” القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي فِيْ كأس لوسيل Zamalek vs Al Hilal , القنوات التي تبث مباراة الزمالك والهلال السعودي فِيْ الكأس وهِيْ قناة الكاس من القنوات التي تعرض العديد من المباريات الرياضية الشهِيْرة بجودة عالية، حيث يحب ملايين الأشخاص متابعة الكاس. القناة، واكتسبت شهرة كبيرة فِيْ جميع أنحاء الوطن العربي، وسنتحدث بالتفصيل فِيْ هذا المقال عن تردد قناة الكأس، وخطوات تحميل القناة، والبرامج والبطولات التي تقدمها القناة.

تحديث تردد قناة الكاس

يبحث الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي فِيْ كأس لوسيل حيث نعرض لكَمْ فِيْ هذا المقال تردد قناة الكاس القطرية التي ستبث المباراة على النحو التالي

القمر الصناعي سهِيْل سات .

. تردد 10770.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ هُو 4/3.

جودة HD.

معدل الاستقطاب أفقي.

التردد 11919.

قمر نايل سات.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

جودة HD.

معدل الاستقطاب أفقي.

تردد 12245.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ هُو 4/3.

معدل الاستقطاب عمودي.

القمر الصناعي عربسات.

جودة HD.

تردد 36605.

قمر آسيا الفضائية .

. معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ هُو 4/3.

معدل الاستقطاب أفقي.

جودة HD.

تردد 12183.3.

المجرة الفضائية .

. معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/2.

معدل الاستقطاب أفقي.

اعرف خطوات تحميل قناة الكأس القطرية

لمتابعة طريقة تنزيل قناة الكأس القطرية، عليك اتباع جميع الخطوات التالية

انقر فوق كلمة “قائمة” على جهاز التحكَمْ عن بعد.

حدد كلمة “تركيب الهُوائي”.

حدد القمر الصناعي.

تردد القناة الفرعية ومعامل تصحيح الخطأ والجودة ومعدل الاستقطاب.

ثم اضغط على كلمة “Download channel” وكلمة “Save”.

ما هي البرامج التي تبثها قناة الكأس القطرية

تعرض قناة الكأس القطرية برامج رياضية متنوعة على النحو التالي

• شبكة رياضية.

• برنامج أسبوع الحصاد.

• برنامج مجلس الإدارة.

• جريد.

• حكَمْ.

• ضيفنا.

• 90 دقيقة للإعلامي فالح الشهري.

• زهُور.

• رقص عربى.

• فكرة.

• برنامج النواصي.

• برنامج الحصاد.

• اثنان و نصف.

• البرنامج قبل الجولة.

• برنامج ذا سمعة طيبة.

• الرياضة .net.

• معاينة.

• دراسة Qsl.

• برنامج التفريغ.

البطولات التي تبثها قناة الكأس القطرية

وهناك العديد من البطولات الرياضية التي تعرضها قناة الكأس القطرية، على النحو التالي