تردد قناة الكاس القطرية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والهلال اليوم

تردد قناة قطر المفتوحة، التي تبث مباراة الزمالك والهلال اليوم، ينتظر جماهِيْر ومحبي جولة الساحرة فِيْ مصر والسَعُودِيْة وعدة دول عربية فِيْ هذا الوقت، المباراة التي طال انتظارها والتي تجمع المصريين. . الزمالك ونظيره السعودي الهلال، فِيْ إطار بطولة كأس لوسيل المقرر افتتاحها ظهر اليوم فِيْ قطر، وفِيْ هذا السياق يرغب المتابعون فِيْ معرفة تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة التي تحمل ال تطابق مجانًا، وسنراجعها من خلال هذه السطور قناة ناشيونال جيوغرافيك ‏ هي قناة تتبع منظمة ناشيونال جيوغرافيك، تعرض أفلام وبرامج وثائقية عن الطبيعة والعلم والحضارة والتاريخ، وتوجد عدة نسخ من هذه القناة من بينها ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي وهي قناة ناطقة باللغة العربية

القنوات التي تبث اليوم مباراة الزمالك والهلال السعودي

ونجد أن كل عشاق القلعة البيضاء فِيْ مصر وفِيْ مختلف الدول العربية ينتظرون مباراة القمة العربية التي تجمع الزمالك بطل الدوري المصري والهلال بطل الدوري السعودي. تستضيف قطر فِيْ الشهرين القادمين من نوفمبر وديسمبر حيث تنطلق فعاليات المباراة الليلة فِيْ تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيحصل الفائز فِيْ مباراة سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي على مكافأة تصل إلى 1.5 مليون دولار، فِيْما سيحصل الفائز فِيْ مباراة سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي على مكافأة تصل إلى 1.5 مليون دولار. صاحب المركز سيحصل الثاني فِيْ الاجتماع بمليون دولار.

تردد قناة الكاس على مباراة الزمالك والهلال اليوم

فِيْ الأيام الأخيرة، جاء إعلان مهم من قنوات الكأس القطرية، حيث أعلنت عن نقل مباراة الزمالك والهلال السعودي عبر الكاس 1 والكاس 2، حيث تعد قناة الكأس القطرية من الرياضات الشهِيْرة. قنوات تبث من داخل قطر والتي تعرض مباريات مهمة وخاصة مباريات الدوري القطري وتهتم أيضا ببث مجموعة من المباريات الدولية الودية ونجد أن أبرز ما يميز قناة الكأس القطرية أنها تقدم برامجها من أجل مجاني بدون تشفِيْر وعلى مدار الساعة دون انقطاع.

تردد قناة الكاس التي تبث مباراة الزمالك والهلال

وجدنا أن قناة الكأس الرياضية القطرية متوفرة على العديد من الأقمار الصناعية بطريقة مفتوحة ومشفرة، حيث أنها موجودة من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات والقمر الصناعي القطري سهِيْل سات وعرب سات بدر 4 وآسيا سات والقمر الصناعي جالكسي 19 والتي يشمل قناة واحدة وهِيْ قناة الكاس 2. تردد القناة كالتالي.

اسم القناة الكاس 1 القمر الصناعي سبت النيل تكرار 11919 معدل الترميز 27500 عامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الاستقطاب رأسي

تردد قناة Open Cup على النايل سات هُو 11919.

اختيار الاستقطاب العمودي.

لكل معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.