تردد قناة الكاس 1 و 2 الرياضية القطرية على الاقمار الصناعية المختلفة لمتابعة أهم البطولات العربية والعالمية

أطلقت القنوات الرياضية القطرية الكاس مجموعة من القنوات التابعة لها، والتي تتوفر على العديد من الأقمار الصناعية بشكل مفتوح ومشفّر 4، وقناة الكاس 5، فِيْما توجد أربع قنوات مشفرة هِيْ القنوات الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة. .

معلومات عن قنوات الكاس الفضائية

تتوفر قنوات الكاس على خمسة أقمار صناعية مختلفة من خلال نايل سات وسهِيْل سات وعرب سات بدر 4 وآسيا سات وجالكسي 19 والتي تضم قناة واحدة وهِيْ الكاس 2 وقنوات الكاس المتخصصة التي تبث العديد من المباريات الكبرى والرياضية. الأحداث الرياضية سنويًا ويهتمون ببث الأحداث الرياضية التي تقام على مستوى النادي والفريق على حد سواء، ولجميع الرياضات المختلفة مثل كرة القدم والرياضات الأخرى من خلال تردد الكأس الرياضي المفتوح الجديد والمشفّر.

تردد الكأس الرياضي

يهتم الكثيرون بمعرفة تردد قنوات الكاس المجانية وغير المشفرة، حيث تبث العديد من المباريات مجانًا عبر قنواتها، بما فِيْ ذلك المباريات الودية للمنتخب الأوروبي بشكل دائم فِيْ فترة التحضير للمواسم الجديدة، والتي تشهد العديد من المباريات القوية. اعواد الكبريت. لجميع الفرق التي تبثها الكأس بالمجان وكذلك مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي ومبارياتهم التمهِيْدية والمستوية بثت المنتخبات الوطنية العديد من المباريات الرائعة. أهمية للجماهِيْر العربية والخليجية، مثل مباريات كأس الخليج مجاناً، وتصفِيْات كأس آسيا وكأس العالم الآسيوية، وكذلك مباريات دوري أبطال أوروبا، والعرب، وأما البرامج الرياضية التي تقدمها فهِيْ تقدم العديد من الميزات المميزة. برامج عبر قنواتها حصدت مشاهدات عالية مثل “أطفالنا” و “كرة القدم العربية” و “تواصل” و “الحسد” و “الحكَمْ” و “قبل الجولة”.

تردد قناة الكاس 1 و 2

أما عن تردد القناة الرياضية الأولى والقناة الرياضية الثانية فهِيْ كالآتي

القمر تكرار القنوات سبت النيل 11919 هـ 1، 2، 3، 4، EX1 السبت 11678.07 هـ EX1 السبت الاسيوي 3660 فولت اثنين المجرة 12183.3 هـ اثنين