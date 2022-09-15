تردد قناة المملكة 2022 نايل سات وعرب سات، تعتبر قناة المملكة من أبرز وأشهر القنوات الخليجية والفضائية وهي متخصصة في تقديم المحتوى الإخباري، وتطرق إلى تغطيه جميع الأحداث والوقائع في الشرق الأوسط على مدار الأشهر والأيام، وتعتبر قناة المملكة من القنوات التي يمكن ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات ويمكن ضبطه على هذا القمر.

تردد قناة المملكة2022

قناة المملكة من أهم القنوات الفضائية وهي متاحة على القمر الصناعي نايل سات وتقدم الأخبار العاجلة والحصرية من داخل المملكة الأردنية الهاشمية ويمكن ضبط قناة المملكة على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12034h، ومعدل للاستقطاب هو 27500 وهي بجودة sd.

قناة المملكة الفضائية 2022

قناة المملكة الفضائية تأسست عام 2018 وهي من أهم القنوات الإخبارية الموجودة على القمر الصناعي نايل سات وتقدم أخبار المملكة الأردنية الهاشمية وتختص في الشأن العربي، وتم تأسيس القناة في المملكة الأردنية الهاشمية وتقوم بخدمة الشعب وتقدم الأخبار على مدار 24 ساعة، وتلتزم قناة المملكة الفضائية بالحيادية والشفافية وعدم الانحياز إلى رأيا معينا، وكذلك تراعي المحتوى المحافظة على الأعراف والتقاليد العربية وتبث محتوى هادفه مميز ويتميزت قناة المملكة الهاشمية الأردنية بطلاقه مراسلونها الإعلاميين في نقل الأخبار والبرامج، ومن الجديد بالذكر أن قناة المملكة حصلت على نسبة التصويت عالية وربحت عده الجوائز وتحرص قناة المملكة على برامجها الحوارية الهادفة وترقي الضوء على كافة الأحداث العربية والسياسية وتستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة.

برامج قناة المملكة

تقدم قناة المملكة الأردنية الهاشمية أدبس برامج هادفة إلى جمهورها وكان من بينها:

برنامج العاشرة الذي يذيعه طارق الإعلامي.

برنامج صوت المملكة الذي يقدمه عامر الرحاب.

برنامج جلسة عالمية التي يقدمها المحبوب عبد الله العموش.

برنامج صباح المملكة.

وبرنامج الكابتن الذي يقدمه مهند محادين.

وبرنامج الحدث الاقتصادي وبرنامج الخبر الذي تقدمه أريج القاسم.

برنامج أخبار الأسبوع وكذلك برنامج واجهات.

تعتبر قناة المملكة الهاشمية الأردنية من القنوات المميزة التي تبث في محتواها برامج تواريه وسياسية وتختص في الشأن العربي والدولي وحصلت على عدة الجوائز نتيجة إلى برامجها الشيقة التي تقدمها على مدار الساعة.