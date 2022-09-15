تردد قناة النيل الازرق السودانية 2022 نايل سات وعرب سات، اعلنت فناة النيل الازرق السودانية عن تغيير تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات، وعلى القمر الصناعي عرب سات، وجاء تغيير التردد من قبل ادارة قناة النيل الازرق السودانية في اطار تطوير القناة وتحسين جودة البرامج للمشاهد، وزاد البحث عن تردد قناة النيل الازرق السودانية 2022 نايل سات وعرب سات بعد اعلان تغيير التردد.

تردد قناة النيل الازرق السودانية

ان قناة النيل الازرق السودانية قناة فضائية حكومية تم تأسيسها في الاول من شهر يناير لعام 2002م، اي من حوالي 20 عاما، ومقر القناة الرسمي في مدينة أم درمان، وتقوم بتقديم برامجها على مدى 24 ساعة، وتقدم برامجها بالغتين العربية والانجليزية، وتعمل القناة على القمرين نايل سات وعرب سات، وتعتبر قناة النيل الازرق من أغنى القنوات العاملة في السودان، بسبب كثرة المعلنين عليها، وتقدم قناة النيل الازرق الكثير من البرامج المفيدة والرائعة، وهذا ما جعلها القناة الاولى في دولة السودان.

تردد قناة النيل الازرق السودانية 2022 نايل سات

اعلنت ادارة قناة النيل الازرق السودانية عن تغير ترددها على القمر الصناعي نايل سات، وجاء هذا التغيير في اطار رؤية ادارة القناة في ضرورة التطوير الشامل للقناة، لزيادة جودة القناة، وزيادة نسبة المشاهدة لدى القناة، وبالتالي زيادة نسبة الاموال التي تدخل في خزينة القناة، والتردد الجديد كالتالي:

التردد على النايل سات هو 12688.

معدل الترميز هو 3000.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة النيل الازرق السودانية 2022 عرب سات

قامت قناة النيل الازرق السودانية بتغير ترددها على القمر الصناعي عرب سات، وتقوم القناة بتقديم الكثير من البرامج التعليمية والوثائقية وغيرها من البرامج التعليمية، وتقوم ايضا بعرض الافلام والمسلسلات، وتعتبر القناة هي القناة الاولى في دولة السودان من حيث عدد المشاهدين والمتابعين، وتردد قناة النيل الازرق السودانية 2022 عرب سات هو:

التردد علي عرب سات 12523.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة النيل الازرق السودانية 2022 نايل سات وعرب سات، اطلقت قناة النيل الازرق تردد جديد للقناة، وذلك لتحسين وتطوير عرض القناة، وتجسين البرامج المقدمة للمشاهد، وذلك في اطار خطة مستقبلية تم وضعها من قبل اداة القناة وبدأت الخطة بتغيير تردد قناة النيل الازرق السودانية 2022 نايل سات وعرب سات.