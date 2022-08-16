تردد قناة الواقع الجديد على النايل سات 2022 ،تعتبر من أكثر المحطات الفضائية الناجحة والبارزة في الاوقات الاخيرة وذلك لما تقدمه من برامج ومحتوى مفيد لكافة الفئات العمرية وبالأخص فئة الشباب والذي تساعدهم على تنمية التفكير والجانب العقلي ،كما يقوم المسؤولين على القناة بالتحديث المستمر لتردد القناة بعد زيادة أعداد المشاهدات والمتابعة في الايام الماضية.

قناة الواقع الجديد

تعد قناة الواقع الفضائية من اكثر مواضيع البحث تداولاً في الاوقات الماضية على مؤشرات البحث الإلكتروني وعن التردد الجديد لها ،بالإضافة الى أن القناة تتوفر في كافة بلاد الشرق الأوسط وتوفيره بسهولة التنزيل على جميع أجهزة الاستقبال في دول أفريقيا وفق الخطوات التالية:

أولاً تشغيل جهاز الاستقبال “الريسيفر”

ثم الضغط على “الضبط”

اختيار القمر الصناعي الخاص بالدولة

تعبئة البيانات الخاصة بالقناة والتردد

ثم النقر على “موافق” والانتظار لنزول القناة.

تردد قناة الواقع الجديد على النايل سات 2022

يتسائل الكثير من الجمهور الفني والمتابعين للقناة بشكل متزايد عن تردد قناة الواقع الجديد على قمر النايل سات لعام 2022م ،الجدير بالذكر أن قناة الواقع ينزل على الأقمار التالية:

اسم القمر :نايل سات

تردد: 10727

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطأ :7/8

وعلى قمر عربسات متوفر فيما يلي:

اسم القمر :عرب سات

التردد :12345

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ :5/6

برامج قناة الواقع الفضائية

تعرض قناة الواقع الفضائية عدد من البرامج الإعلامية والفنية التي تناسب فئة الشباب بالإضافة الى سعيها لتقديم محتوى مفيد ينمي التفكير لكافة أفراد الأسرة ،ومن أبرز البرامج التي تقدمها قناة الواقع الفضائية ما يلي:

برنامج “هذا ربي”

برنامج “كشف حساب”

برنامج “ديوانية مكارم”

برنامج “البيت المعمور”

برنامج “المدخل”

برنامج “روحانيات”

برنامج “أناناس”

تردد قناة الواقع الجديد على النايل سات 2022 كما وفرت القناة شرح كامل لها على الروابط الإلكترونية والتي تفيد الاشخاص بطريقة تنزيل التردد الجديد ،والمواعيد الخاصة بكل برنامج تقدمه بالإضافة الى اهتمامها بجانب المطبخ لفئة النساء وأفراد الأسرة.