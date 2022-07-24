تردد قناة اون تايم سبورت 2022 حصريا لمشاهدة بطولة الدوري المصري 2022- 2023

تردد قناة اون تايم سبورت من القنوات التي شاهدها ويتابعها الملايين فِيْ مصر والوطن العربي بسبب بطولة الدوري المصري الحصرية جنباً إلى جنب مع البطولات المحَلْية الأخرى، مما يجعل الكثير من محبي كرة القدم يبحثون تردد قناة اون تايم سبورت لمشاهدة مباريات الدوري المصري الممتاز فِيْ جميع الرياضات وكرة القدم وكرة الطائرة وكرة اليد اضافة الى مباراة الاسكواش التي تبث على على قناة Tasm Sports 3لذلك، نشرح فِيْ هذا التقرير جميع ترددات اون تايم سبورت.



تردد قناة أون تايم سبورت 2022-2023

. معروف تردد قناة اون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11861.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

الجودة HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

الجودة HD.

الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 10853.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قنوات اون تايم سبورت 2

الاستقطاب أفقي.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

التردد 11449.

الجودة SD.

القمر الصناعي نايل سات.

من هُو رئيس قناة اون تايم سبورت

هِيْ قناة فضائية مصرية ترفِيْهِيْة تبث على القمر الصناعي المصري نايل سات. تأسست فِيْ 6 أكتوبر 2008 م وكان ملكا لرجل الأعمال التونسي طارق بن عمار ومعه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بنسب مختلفة، واستمرت حتى ذلك الوقت. حتى مايو 2016 م حتى استحوذ عليها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من خلال شركته أعلام المصريين.

تردد قناة اون تايم سبورتس

قمر نايل سات.

تردد 12303

معدل ترميز 27500

الاستقطاب 3/4

معامل تصحيح الخطأ الأفقي.

خطوات تحميل قناة سبورتس اون تايم فِيْ الريسيفر

تم تنزيلهضبط قناة اون تايم سبورت على الريسيفر، باتباع عدة خطوات بسيطة من خلال جهاز التحكَمْ عن بعد الخاص بالمستقبل، كالتالي

انتقل إلى قائمة جهاز الاستقبال واختر الإعدادات الحالية.

اضغط على الزر الأحمر فِيْ جهاز التحكَمْ عن بُعد لإضافة قناة.

يتم اختيار القمر الصناعي فِيْ الغالب. ستكون أمام القمر الصناعي نايل سات فلا داعي للتغيير.

أدخل تردد القناة.

اختر معدل الاستقطاب.

اكتب معلمة الترميز.

ثم عامل تصحيح الخطأ.

ثم انقر فوق “موافق” وانقر فوق “بحث” حتى يتمكن جهاز الاستقبال من البحث والحصول على القناة والوصول إليها وتنزيلها على جهاز الاستقبال والنقر فوق كلمة “حفظ”.

مباراة القمة بين الزمالك والأهلي على قناة أون تايم سبورت



بثت مجموعة قنوات أون تايم سبورت يوم الخميس الماضي مباراة الديربي بين الأهلي والزمالك فِيْ تمام الساعة 900 بالتوقيت المحَلْي فِيْ القاهرة، وهِيْ المباراة التي سيتم حسمها بشكل حاسم فِيْ نهائي كأس مصر، حيث يتطلع الأهلي والزمالك إلى. الفوز بالبطولة.

تشكيل النادي الأهلي ضد الزمالك

حارس المرمى محمد الشناوي.

الدفاع علي معلول – ياسر إبراهِيْم – كريم فؤاد – أيمن أشرف.

لاعب وسط عمرو السولية – محمد مجدي قفشة – احمد عبد القادر – حمدي فتحي – صلاح محسن.

الهجوم حسام حسن

تشكيل الزمالك ضد الأهلي

حارس المرمى محمد عوض.

خط الدفاع الونش – حسام عبدالمجيد – محمد عبد الغني.

خط الوسط نيمار – رقة – الإمام عاشور – أحمد فتوح.

الهجوم سيف الجزيري – زيزو ​​- اشرف بن شرقي.

تمكن الزمالك من الفوز بالمباراة الأولى بهدفِيْن مقابل هدف واحد، حيث تمكنوا من التتويج بكأس الأهلي المصري (2-0).

أبرز نجوم التحَلْيل الفني على قناة أون تايم سبورت هم الكابتن مدحت شلبى والنجم أحمد شوبرت والكابتن إبراهِيْم فايق بالإضافة إلى العديد من اللاعبين السابقين من التالي

النقيب فاروق جعفر.

جمال همسة.

النقيب طه اسماعيل.

أيمن يونس.

النقيب عماد متعب.

محمد فضل.

النقيب محمد زيدان.

احمد حشان.

عبد الظاهر السقا.

اسماعيل يوسف.

هنا نصل إلى خاتمة الشرح. تردد قناة اون تايم سبورت 2022 حصريا لمشاهدة بطولة الدوري المصري 2022-2023.