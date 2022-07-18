تردد قناة اون تايم سبورت 3 الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022

ترددات قنوات اون تايم سبورت 3 حامل بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022، والتي ستستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، والتي ستتأهل من خلالها أربعة منتخبات أفريقية لكأس العالم لكرة اليد، ضمن كل من المنتخبين المصري والجزائري والتونسي والفريق للوصول. المونديال بعد أن تمكنوا من التأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية مصر 2022.

حيث استطاعت قناة اون تايم سبورتس 3 الحصول على حقوق بث بطولة العالم لكرة اليد كَمْا حدث العام الماضي بينما تعرض القناة العديد من البطولات الاوروبية لكرة اليد على قناة اون تايم سبورت 3 وهِيْ واحدة من المتفرعة الجديدة القنوات. من سلسلة قنوات اون تايم سبورت الرياضية الحصرية التي تبث جميع البطولات المصرية مثل كأس مصر والدوري الممتاز وكافة مباريات المنتخب المصري.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 التي تبث بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022

يمكنك ضبط إشارة الإرسال للقناة الثالثة من حزمة القنوات الرياضة فِيْ الوقت المحدد ضبط التردد الجديد كَمْا هُو موضح فِيْ الجدول التالي.

القمر الصناعي سبت النيل تكرار 12303 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

يمكن لعشاق الدوري المصري والبطولات الأفريقية وكأس العالم لكرة اليد للرجال أيضًا ضبط إشارة البث للقنوات الرياضية المفتوحة التي أملكها. الرياضة فِيْ الوقت المحدد من خلال الترددات الجديدة لعام 2022.

تردد قنوات اون تايم سبورت 2

قناة الإرسال الرياضة فِيْ الوقت المحدد 2 العديد من مباريات كرة القدم وكرة اليد والبطولات الأفريقية للتردد التالي.

تكرار 11449 القمر الصناعي سبت النيل معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

تردد قناة اون تايم سبورت 1

يمكن للعديد من محبي البرامج الرياضية ومباريات الدوري المصري متابعة المباريات على أون تايم سبورت 1 من خلال لصق التردد الجديد التالي.

تكرار 12654 معدل الترميز 27500 القمر الصناعي سبت النيل الاستقطاب أفقي

ومن أهم البرامج الرياضية التي تبثها قنوات Ontime Deportes على شاشاتها ما يلي

ملعب اون تايم الرياضي.

برنامج استاد افريقيا.

برنامج بعد الظهر فِيْ رياضة الوقت.

برنامج الصف الثالث.

برنامج الأبطال.

نشرة الأخبار الرياضية.

لكن الحدث الأبرز هُو بطولة العالم لكرة اليد التي تُذاع عبر التردد قناة اون تايم سبورتس 3 حامل لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر 2022.