تردد قناة بطوط الجديد 2022 لمتابعة أشهر أفلام الكرتون

كتب : مروة صلاح

يعد تردد قناة بطوط الجديد 2022، من اكثر الجمل البحثية المستخدمة، خلال الساعات الأخيرة، حيث يحرص العديد من الآباء، على تحديث تردد قنوات الأطفال لأبنائهم، حتى يتمكنوا من متابعة أفلام الكرتون المميزة.

ويزداد البحث عن تردد قناة بطوط 2022، حيث يحرص الكثير من الأشخاص، على إضافتها ضمن القنوات الخاصة بهم، على الرسيفر، حتى يتمكن الأبناء من متابعتها، خاصة في ظل الإجازة الأسبوعية.

ويرصد ” أهل مصر”، تردد قناة بطوط الجديد 2022، على النايل سات، ضمن الخدمات المتنوعة، التي يحرص الموقع على تقديمها لقرائه، على مدر الساعة.

تردد قناة بطوط الجديد 2022

يتصدر تردد قناة بطوط الجديد 2022، اهتمام قطاع عريض من المواطنين، حيث تعد من القنوات الرائدة المخصصة، في تقديم محتوى ترفيهي للأطفال.

حيث جذبت قناة بطوط أنظار الملايين من الأطفال، في مصر، والوطن العربي، ما يجعل نسب البحث عن تردد قناة بطوط على النايل سات، في زيادة مستمرة.

تردد قناة بطوط

تردد قناة بطوط الجديد 2022

تردد قناة بطوط كيدز 11594

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قنوات الأطفال الجديد 2022

تردد قناة توم وجيري الجديد 2022

تردد قناة توم وجيري 11354

الاستقطاب عمودي

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة كراميش الجديد 2022

تردد قناة كراميش 11603

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2022

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 12226

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2022

تردد قناة روتانا كيدز 11296

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

تردد قناة طيور الجنة 11393

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معدل الترميز 27500

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022

تردد قناة طيور بيبي 11396

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

تردد قناة ميكي الجديد 2022

تردد قناة ميكي 11528

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3\4

تردد قناة سمسم الجديد 2022

تردد قناة سمسم 11483

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة mbc 3 الجديد 2022

تردد قناة mbc 3 الجديد 11470

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3\4

الاستقطاب عمودي

تردد قناة تنه ورنة الجديد 2022

تردد قناة تنه ورنة 11853

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3