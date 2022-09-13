تردد قناة دراما ألوان تركي مباشر 2022 على جميع الأقمار، تعد قناة دراما أوان من أبرز القنوات التي تقوم بنشر العديد من المسلسلات التركية الحصرية بجودة عالية، كما وحصلت قناة دراما ألوان تركي على عدد ضخم جدا من المشاهدات يوميا، كما يتم بث كافة كافة برامجها على قمر نايل سات وعرب سات، حيث اهتم الكثير بالتعرف على تردد قناة دراما ألوان تركي مباشر 2022 الجديد على كافة الاقمار.

قناة دراما ألوان تركي

تعد قناة دراما ألوان تركي من أشهر القنوات الدرامية التي تبث العديد من الأفلام الحصرية التركية،بجودة عالية، والتي تزداد المشاهدة بشكل كبير يوميا في دول الخليج، وفي الآونة الأخيرة انقطع البث على قناة دراما ألوان تركي لبعض المشاكل الفنية ، على قمر النايل سات، حتى تم وصله من جديد بتردد جديد على كافة الأقمار ، مما إهتم الكثير للتعرف على تردد قناة دراما ألوان تركي مباشر 2022.

تردد قناة دراما ألوان تركي مباشر نايل سات

تقدم قناة دراما ألوان تركي العديد من المسلسلات التركية التي نالت على إعجاب الكثير من الناس، وخاصة في الوطن العربي، حيث تم تنزيل تردد قناة دراما ألوان تركي مباشر نايل سات بعد العطل المفاجئ الذي حصل قبل فترة:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي ويشار إليه بالرمز H.

معامل تصحيح الخطأ: 65.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: اتش دي.

تردد قناة دراما ألوان تركي عرب سات

قامت قناة دراما ألوان تركي بتحديث ترددها الجديد وذلك لرفع كفاءة القناة بشكل كبير، وبث كافة برامجها بجودة عالية جدا على كافة الأقمار الصناعية، حيث تعرض القناة العديد من المسلسلات التي تجذب شريحة عريضة من الجمهور

التردد: 11595.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 65.

معدل الترميز: 27500.

مسلسلات قناة دراما ألوان تركي 2022

تقدم قناة دراما ألوان تركي العديد من مسلسلاتها وأفلامها بشكل مباشر وبجودة عالية بدون أي تشويش ، حيث تم عرض مجموعة من مسلسلات قناة دراما ألوان تركي 2022 ومن أبرزها:

مسلسل لاكازا دي بابل.

مسلسل حب منطق انتقام.

مسلسل حب أعمي.

مسلسل البراءة.

قناة دراما ألوان تركي من القنوات التركية التي تبث كثير من المسلسلات التركية المدبلجة بجودة عالية وبدون توشويش حيث قام مطورو القناة بتحديث قناة دراما ألوان تركي مباشر 2022 على النايل سات والعرب سات