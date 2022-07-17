تردد قناة رؤيا الجديد 2022 Roya TV على نايل سات وعرب سات، تعرض قناة رؤيا الاردنية عدد كبير من المسلسلات والبرامج الهادفة لذلك يبحث عنها عدد كبير من الناس، فهي تقدم محتوى هادف وشيقا، واستطاعت من خلاله تحقيق نسبة مشاهدات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن تردد قناة رؤيا الجديد 2022 Roya TV على نايل سات وعرب سات، تابعونا.

تردد قناة رؤيا على النايل سات

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن تردد قناة رؤيا على نايل سات، فهي تقوم بعرض المسلسلات الهادفة والشيقة، وللحصول على تردد قناة رؤيا على النايل سات من الاتي:

اسم القناة : Roya TV

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 12398

معامل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 5/6

الجودة : SD

الاستقطاب : V

قناة رؤيا ويكيبيديا

تعتبر قناة رؤيا من أحد القنوات الاردنية التي تتبع الى شركة الصايغ الإعلامية التابعة للقنوات الفضائية، وكانت بداية انطلاقها في العام 2011 ميلادي، واستطاعت في فترة قصيرة ان تحقق نسبة عالية من المشاهدات، ووصلت الى مستويات عالية، فكانت هذه البرامج من البرامج الهادفة والشيقة والتي كانت سببا في الصعود بالقناة.

مميزات قناة رؤيا

حققت قناة رؤيا من خلال البرامج الهادفة التي تقوم ببثها نسبة عالية من المشاهدات، فهي تقوم ببث البرامج الترفيهية والمسابقات الدينية والثقافية والتعليمية، وايضا اهتمت بالأطفال أيضا فهي سعت أن ترضي جميع الأذواق والفئات العمرية أيضا وكان ذلك سبب زيادة نسب المشاهدة، وامتلكت القناة نخبة قوية من الإعلاميين المشهورين و المتميزين القادرين على توصيل المعلومة للجمهور بأسلوب سهَلْ وبسيط خالي من اي غموض أو تعقيد .

برامج قناة رؤيا

تقدم قناة رؤيا عددا من البرامج الجميلة التي تهدف الى رفع نسبة مشاداتها للحصول على عدد معين من الارباح، ومن البرامج التي تقدمها قناة رؤيا ما يلي: