تردد قناة صوت العرب، تعتبر قناة صوت العرب من ابرز واشهر القنوات التي تقوم بعرض مجموعة من البرامج المتنوعة الكثيرة حيث أن محتويات قناة صوت العرب تختلف كثيرا عن اي قناة ولا يوجد بينها تشابه حيث أن هذه البرامج التي تكون عبارة عن أخبار وبرامج اجتماعية وبرامج ثقافية وتحرص قناة صوت العرب على تقديم مجموعة كبيرة من البرامج المتنوعة وذلك لكي تقوم بإرضاء جميع الأذواق وجذب جميع الاعمار.

تردد قناة صوت العرب

وهنا نوضح لك عزيزي القارئ تردد قناة صوت العرب على القمر الصناعي نايل سات كالتالي

تردد القناة 12562 (V).

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة SD.

اسم القناة قناة صوت العرب.

تردد إذاعة صوت العرب

كما يمكنك عزيزي القارئ متابعة قناة صوت العرب من خلال الراديو إذا كنت داخل جمهورية مصر العربية بضبط الراديو على التردد التالي fm 106.3.

معلومات عن قناة صوت العرب

قناة صوت العرب من أفضل القنوات الفضائية التي يمكن متابعتها على القمر الصناعي نايل سات.

تقدم قناة صوت العرب محتوى ثريًا ومتنوعًا ما بين البرامج الإخبارية والبرامج الثقافية والبرامج الاجتماعية وغيرها من البرامج، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من أجمل المسلسلات التي يمكنك مشاهدتها، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية ومقاطع الفيديو لأكثر من غيرها. فنانين مشهوره.

تهتم قناة صوت العرب بشدة بالتراث البدوي، حيث تأمل أن يكون هناك مع مرور الوقت تبادل ثقافي بين كل من الحضارات البدوية وبقية الحضارات الأخرى.

ملامح قناة صوت العرب

تميزت قناة صوت العرب بالعديد من الميزات التي جعلتها بمرور الوقت القناة الأكثر مشاهدة من قبل كثير من الناس. ومن أهم مميزات قناة صوت العرب ما يلي

زيادة نسبة مشاهدة قناة صوت العرب لتنوع محتواها الذي يرضي جميع الأذواق والفئات العمرية.

بث محتوى قناة صوت العرب مجانا دون الحاجة للاشتراك بالقناة مما زاد نسبة مشاهدة القناة ايضا.

تبث قناة صوت العرب محتواها على مدار اليوم بشكل مستمر دون انقطاع، بحيث يسهل مشاهدتها في أي وقت.

تحرص قناة صوت العرب على الحفاظ على العادات والتقاليد السائدة في المجتمع في جمهورية مصر العربية وفي مختلف الدول العربية الأخرى، مما جعل القناة تعمل على حذف أي مشاهد غير لائقة أو أي كلمة خارجها لا تتناسب مع الأخلاق. والذوق العام.

تحرص قناة الصوت العربي على استخدام أحدث التقنيات الحديثة لضمان عرض محتواها بأعلى جودة ممكنة، حيث تستخدم تقنية SD عالية الجودة.

كما تتميز قناة صوت العرب بامتلاكها لقناتها الخاصة على اليوتيوب، بالإضافة إلى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

برامج قناة الصوت العربي

تقدم قناة صوت العرب مجموعة متنوعة من أجمل البرامج التي يمكنكم مشاهدتها على التلفاز، وهذه البرامج كالتالي

برنامج استاد مصر.

برنامج الكابتن.

برنامج حديث الناس.

اتصل بي في برنامج قلبك.

كلام من نور.

برنامج إعادة التأهيل.

برنامج قصة كورة.

برنامج طلال والناس.

برنامج 60 دقيقة.

برنامج صوتي مهم.

برنامج بانوراما.

برنامج بدون مقدمة.

مسلسلات مقدمة من قناة صوت العرب

تتميز قناة صوت العرب بعرضها لمجموعة واسعة من المسلسلات المتنوعة بين المسلسلات العربية والمصرية والمسلسلات الهندية المدبلجة وغيرها، ومن بين المسلسلات التي تعرضها قناة صوت العرب ما يلي

مسلسل مولانا العاشق بطولة مصطفى شعبان، نهال عنبر، سارة سلامة، محمد لطفي، ميساء مغربي، دينا، علي ربيع، خالد سرحان.

مسلسل Big Away بطولة أحمد مكي، دنيا سمير غانم، هشام إسماعيل، محمد شاهين.

مسلسل دائما حبيبي بطولة آشيش شارما، أوديت شوكولا، أنانيا خير، خوشبو ثكار، سنايا إيراني، براشانت تشاولا، سعدية صدقي، أنكيتا شارما، هارون خانا.

مسلسل بكيزة وزغلول بطولة سهير البابلي، إسعاد يونس، حسن مصطفى، مصطفى متولي، صلاح قابيل، زوزو نبيل.

مسلسل من النظرة الثانية بطولة بارون سوبتي وسنايا إيراني

محتوى إذاعة صوت العرب

كما تقدم قناة راديو صوت العرب محتوى رائع من أجمل البرامج الإذاعية والأغاني التي يمكنك الاستماع إليها، وهذا المحتوى كالتالي

صدى المعركة.

برنامج التوقيع الخاص بي.

يد تبني ويد تحمي.

برنامج هواديت على هامش الانتصار.

برنامج قالوا عن أكتوبر.

برنامج يوم سعيد.

برنامج الصور.

برنامج صباح الخير يا عرب.

أكتوبر وأنا برنامج.

برنامج أنا في انتظاركم.

برنامج إجابات البطل.

برنامج يسمى ووعد.

برنامج من السجلات العسكرية المصرية.

برنامج عائلتي.

برنامج أسماء في الأخبار.

اغاني فقرة و عجباني.

برنامج صدق الرجال.

برنامج اللغة العربية.

طرق التواصل مع قناة صوت العرب

وفرت قناة صوت العرب لجميع متابعيها ومشاهديها أكثر من طريقة للتمكن من التواصل معها، ومن هذه الطرق ما يلي

1 التواصل مع قناة صوت العرب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

يمكنك عزيزي القارئ التواصل مع قناة صوت العرب من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث يمكنك الدخول إلى حساب القناة على هذا الموقع.

2- التواصل مع قناة صوت العرب عبر قناتها على اليوتيوب

كما يمكنك عزيزي القارئ متابعة قناة صوت العرب عبر قناتها على اليوتيوب ويمكنك الوصول إلى هذه القناة.

تقوم قناة العرب بإظهار التراث البدوي والعادات العربية ونشر ثقافة الحوار والتبادل الثقافي بين الحضارة البدائية وخاصة المصرية والليبية مع باقي الثقافات الأخرى المختلفة والمتنوعة وبلورتها للعادات والتقاليد البدوية وتمتلك القناة حقوق التي تسمح لها ببث مجموعة كبيرة من الأغاني التراثية والبدوية .