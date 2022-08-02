تردد قناة طيور الجنة الجديد 1444 ومشاهدة أفضل برامج للأطفال 2022 Toyor Al Janah

تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد 1444-2022 واستقباله على القمر الصناعي النيل السبت، لمتابعة الأشهر برامج الأطفال يقدمها أطفال من نفس عمر متابعي القناة التي تتميز بها برامج Toyor Al Janah هِيْ مجموعة متنوعة من الأغاني التربوية التي يتم تقديمها للشباب، وعروض الألعاب، والمسابقات، والبرامج الدينية المصممة خصيصًا لأعمار المتابعين لتعليمهم القيم الإسلامية الحنفِيْة. بخطوات بسيطة، يمكنك الإعداد والاستلام قناة طيور الجنة معدل الكود تردد 27500 11258.

استقبال تردد قناة Aves del Paraíso الجديد 1444-2022

بالإضافة إلى ما سبق، وذلك لاستقبال تردد القناة الفضائية طيور السماء عند تردده الجديد، فإنه يوجه حوض الاستحمام نحوه قمر نايل سات ثم قم بما يلي

الخطوة الأولى هِيْ فتح رمز التثبيت على جهاز الاستقبال والكتابة كلمه السر بشكل صحيح.

بشكل صحيح. ثم اضغط رمز قائمة الترددات ستظهر أمامك على شاشة التلفزيون.

ستظهر أمامك على شاشة التلفزيون. اضغط على التردد 1125، الاستقطاب الأفقي.

انقر أيضًا على معدل الرموز 27500، مع عامل تصحيح خطأ يبلغ 3/4.

انقر أيضا رمز البحث ثم اضغط حسنا حتى تظهر على شاشة قناة طيور الجنة الفضائية.

ساعات العمل وجداول البث فِيْ Toyor Al Janah

بالإضافة إلى ما سبق قناة طيور الجنة تعمل على مدار 24 ساعة فِيْ اليوم، لذا فهِيْ تعتبر من القنوات العائلية والعائلية التي يشاهدها الأطفال فِيْ أي وقت من اليوم، وتجدر الإشارة إلى أن القناة ولدت تحت شعار عصافِيْر الوقت الذي بدأ فِيْه البث من الأردن قبل الانتقال إلى البحرين وتغيير الاسم. لطيور الجنة يتم استبدال الاسم بينهما كل 10 ثوانٍ، وكَمْا ذكرنا، يتم تقديم مجموعة مختارة من البرامج من بطولة الأطفال، على النحو التالي

برنامج النشرة الإخبارية الخاصة بالمنزل.

أيضا برنامج مناجاة.

الرسام الصغير.

أنا أحبك.

أيضا برنامج Sports x Sports الشهِيْر.

طيور الجنة فِيْ عينيها.

مشاهد.

برنامج أمي قالت.

يتلى القرآن فِيْ ترنيمة.

قصص جيني.

برنامج الأبجدية.

رمضانيات.

نصائح رمضانية.

برنامج من أنا.

مغامرات التخييم.

برنامج على درجات السيلاوي.

Space Birds of Paradise على موقع YouTube 2022 طيور الجنة

كَمْا قام منظمو تحديث القمر الصناعي للأطفال طيور السماء من إخراج صاحبها خالد مقداد ومع اتساع مساحة المشاهدة من الوطن العربي إلى باقي دول العالم، تم إطلاق العديد من القنوات الفضائية بالعديد من اللغات الحية، لمواصلة عرضها ورسالتها باللغات العالمية. قناة طيور الجنة على اليوتيوب التالي

القناة الأولى الطيور الإنجليزية تعرض هذه القناة أغانٍ باللغة الإنجليزية تستهدف فئة الشباب بأصوات أطفال النجوم، لنقل رسالتهم الإبداعية بلغة يسهل على المقيمين فِيْ الخارج فهمها.

أيضا قناة يوتيوب الطيور التركية تم إطلاق القناة التي تستهدف فئة الأطفال الناطقين باللغة التركية طفل يقدم مجموعة ضخمة من الأغاني المنتجة والمبدعة. طيور السماء.