تردد قناة طيور الجنة| كافة قنوات الكرتون على النايل سات 2022

كتب : مروة صلاح
يعد تردد قناة طيور الجنة 2022، محل بحث قطاع عريض من الآباء، حيث يرغبوا في إضافة تردد قنوات الأطفال 2022، على الرسيفر الخاص بهم.
ويزداد البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على النايل سات، مع انطلاق إجازة نهاية العام الدراسي، ما يجعل الأطفال يحرصوا على متابعة الأناشيد، والبرامج الترفيهية، على شاشة القناة.
ويرصد ” أهل مصر”، تردد قناة طيور الجنة 2022، ضمن الخدمات المتنوعة، التي يحرص الموقع على تقديمها لقرائه، على مدار الساعة.
تردد قناة طيور الجنة 2022
تصدر تردد قناة طيور الجنة 2022، اهتمام قطاع عريض من الأشخاص، حيث تعد من قنوات الأطفال الرائدة، والتي تحظى باهتمام الملايين من المتابعين، في مصر، والوطن العربي.
وتعرض قناة طيور الجنة TOYOR Aljanah، العديد من الأناشيد، والبرامج الترفيهية، والمسابقات، والموجهة للأطفال خصوصا، والأسرة عمومًا، ما يجعل نسب البحث عن تردد قناة طيور الجنة على النايل سات.
تردد قناة طيور الجنة
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022
تردد قناة طيور الجنة 11393
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500
تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022
تردد قناة طيور بيبي 11396
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500
تردد قنوات الأطفال الجديد 2022
تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2022
تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 12226
معدل الترميز 27500
الاستقطاب عمودي
معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة كراميش الجديد 2022
تردد قناة كراميش 11603
معدل الترميز 27500
الاستقطاب 3/4
معامل تصحيح الخطأ أفقي
تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2022
تردد قناة روتانا كيدز 11296
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة ميكي الجديد 2022
تردد قناة ميكي 11528
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ 3\4
تردد قناة توم وجيري الجديد 2022
تردد قناة توم وجيري 11354
الاستقطاب عمودي
معدل تصحيح الخطأ 5/6
معامل الترميز 27500
تردد قناة سمسم الجديد 2022
تردد قناة سمسم 11483
معدل الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ 6/5
تردد قناة mbc 3 الجديد 2022
تردد قناة mbc 3 الجديد 11470
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3\4
الاستقطاب عمودي
تردد قناة بطوط الجديد 2022
تردد قناة بطوط 11594
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4
تردد قناة تنه ورنة الجديد 2022
تردد قناة تنه ورنة 11853
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 2/3
التعليقات