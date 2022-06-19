تردد قناة طيور الجنة| كافة قنوات الكرتون على النايل سات 2022

كتب : مروة صلاح

يعد تردد قناة طيور الجنة 2022، محل بحث قطاع عريض من الآباء، حيث يرغبوا في إضافة تردد قنوات الأطفال 2022، على الرسيفر الخاص بهم.

ويزداد البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 على النايل سات، مع انطلاق إجازة نهاية العام الدراسي، ما يجعل الأطفال يحرصوا على متابعة الأناشيد، والبرامج الترفيهية، على شاشة القناة.

ويرصد ” أهل مصر”، تردد قناة طيور الجنة 2022، ضمن الخدمات المتنوعة، التي يحرص الموقع على تقديمها لقرائه، على مدار الساعة.

تردد قناة طيور الجنة 2022

تصدر تردد قناة طيور الجنة 2022، اهتمام قطاع عريض من الأشخاص، حيث تعد من قنوات الأطفال الرائدة، والتي تحظى باهتمام الملايين من المتابعين، في مصر، والوطن العربي.

وتعرض قناة طيور الجنة TOYOR Aljanah، العديد من الأناشيد، والبرامج الترفيهية، والمسابقات، والموجهة للأطفال خصوصا، والأسرة عمومًا، ما يجعل نسب البحث عن تردد قناة طيور الجنة على النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

تردد قناة طيور الجنة 11393

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022

تردد قناة طيور بيبي 11396

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

تردد قنوات الأطفال الجديد 2022

تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2022

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 12226

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة كراميش الجديد 2022

تردد قناة كراميش 11603

معدل الترميز 27500

الاستقطاب 3/4

معامل تصحيح الخطأ أفقي

تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2022

تردد قناة روتانا كيدز 11296

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة ميكي الجديد 2022

تردد قناة ميكي 11528

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3\4

تردد قناة توم وجيري الجديد 2022

تردد قناة توم وجيري 11354

الاستقطاب عمودي

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة سمسم الجديد 2022

تردد قناة سمسم 11483

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة mbc 3 الجديد 2022

تردد قناة mbc 3 الجديد 11470

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3\4

الاستقطاب عمودي

تردد قناة بطوط الجديد 2022

تردد قناة بطوط 11594

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة تنه ورنة الجديد 2022

تردد قناة تنه ورنة 11853

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3