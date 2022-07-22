تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد على جميع الأقمار

تردد قناة طيور الجنة تعتبر القناة من أهم قنوات الأطفال التي يحبها الفتيان والفتيات، وهِيْ قناة تقدم محتوى مرئي مناسب لجميع الفئات والأعمار، ومحتوى غير عنيف، ومحتوى تعليمي من الأغاني، والأناشيد، والقصص، والبرامج الترفِيْهِيْة، حتى يتمكن الأطفال أنا أحبها، لذلك أصبحت القناة محط أنظار الأهل لأن أطفالهم يلعبون دورًا ترفِيْهِيًْا فِيْ حياتهم اليومية. ترددات قناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية.

اقوى تردد لقناة طيور الجنة

ويتساءل الكثيرون عن تردد القناة الجديدة لإعادة بث القناة بعد توقف ترددها القديم وعدم وجود ما يدل على عمل القناة. لذلك نوفر لكَمْ فِيْ موقع العرب اليوم التردد الجديد من طيور الجنة مع طريقة ضبط التردد وتشغيله بسهُولة وبدون تعقيد، ولا يحتاج إلى فني لتشغيله. سنوفر لك مبلغ المال وستقوم بتشغيله بنفسك عزيزي وهنا التردد.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

القمر الصناعي للقناة هُو نايل سات.

معامل الاستقطاب أفقي.

تردد القناة الجديد 11258.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ القناة ⅚.

قناة طيور الجنة على عرب سات

اسم القمر الصناعي عربسات.

التردد 11623.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500

تردد قناة طيور الجنة بيبي

تعد قناة Birds of Paradise Baby من أهم القنوات التي تقدم محتوى حصريًا ومميزًا، وقد تم إنشاء القناة من قبل رائد الأعمال السيد خالد مقداد عام 2008. وما يميز القناة أن المحتوى يقدمه السيد أ. خالد وزوجته وأولاده وجميع أفراد أسرته جعلوا الأغنية نجاحًا للقناة لأنهم جميعًا متحدون ليكونوا قادرين على إنتاج عمل يناسب المشاهدين ويحب الأطفال.

تردد قنوات الأطفال على النايل سات وعرب سات.

نقدم لكَمْ ترددات قنوات الأطفال الأخرى بحيث يمكنكَمْ مشاهدة وترفِيْه الأطفال بمحتوى مميز وحصري وشيق لجميع الفئات وبعد ابتعاد الأطفال عن مشاهد العنف والعري، لذلك نقدم لكَمْ باقة من القنوات الممتعة من أجل كل واحد

تردد قناة البطوط على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 10853.

معدل الترميز 27500.

رمز الاستقطاب أفقي ورمز H.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة البطوط على عرب سات

القمر الصناعي عربسات.

تردد قناة باتوت الجديد اليوم 11594.

معدل الترميز 27500.

رمز الاستقطاب أفقي ورمز H.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة الأطفال كراميش 2022.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11603.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

جودة الصورة والإرسال HD.

الاستقطاب أفقي h.