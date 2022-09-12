تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد نايل سات، قناة طيور الجنة هي واحدة من ابرز القنوات المفضلة لدى العديد من الأطفال، كونها تعمل على تقديم مجموعة كبيرة من الأغاني والبرامج المناسبة للأطفال وتقوم بتقديم محتواها على مدار الساعة بدون توقف، ولكن في الأوقات الأخيرة عملت على تحديث قناتها بهدف تحسين جودة الفيديوهات الذي تعمل على تقديمها، ولهذا السبب تساءل الكثير من الأشخاص الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد نايل سات.

معلومات عن قناة طيور الجنة

تعتبر قناة طيور الجنة من احدى القنوات المميزة لدى الأطفال وهي تمتاز عن غيرها من القنوات الأخرى كونها تعمل على تقديم اجمل واروع الأغاني المناسبة لكافة الأطفال، بالإضافة الى البرامج المتنوعة والتعليمية الخاصة بالأطفال على مدار الساعة دون توقف، وقناة طيور الجنة من القنوات الكويتية لصاحبها خالد عبد الله جبريل مقداد وعمل هذه القناة هو وابناءه وعائلته بهدف تسهيلات المخاطبة المتابعين مع أطفال مثلهم.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات 2022

كما ان قناة طيور الجنة من اكثر القنوات المخصصة للأطفال شهرة على مستوى العالم العربي، ويتابعها الملايين من الأطفال، لذا اصبح اهتمام البعض في التعرف على تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد نايل سات، ويكون تردد قناة طيور الجنة الجديدة على النحو الاتي:

القمر الصناعي : نايل سات .

ترددها : 11258 .

معدل ترميزها : 27500 .

استقطابها : عمودي .

معمل التصحيح : 4/3 .

مؤسس قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي من القنوات المخصصة في بث المحتوى الخاص بالأطفال، وهي للمؤسس الحقيقي خالد عبد الله جبريل مقداد الذي ولد في دولة الكويت باليوم الأول من شهر يناير لعام 1972 ميلادي، بالإضافة الى انه يعتنق الديانة الإسلامية ويحمل الجنسية الكويتية وعمل على تأسيس هذه القناة في عام 1994 ميلادي في عمان، وعمل على انتاج مجموعة كبيرة من الأناشيد المعبرة عن الطفل والوطن.

تردد قناة طيور الجنة 2022 الجديد نايل سات اصبحت واحدة من اكثر التساؤلات من قبل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها واحدة من ابرز القنوات الذي تعمل على تقديم المحتوى الخاص بالأطفال بدون توقف، وهذه القناة نالت اعجاب الملايين من الأطفال وتعمل على زيادة الفهم والوعي لدى الأطفال.