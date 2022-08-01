تردد قناة طيور الجنة 2022 وطيور بيبي على النايل سات وعرب سات

تردد قناة طيور الجنة 2022 تلك القناة التي أصبحت تبحث بشكل دائم من قبل العائلات العربية، ابتداء من التحديث الجديد لعام 2022، حيث تقدم القناة سلسلة من البرامج والفقرات التي تنال إعجاب ملايين العائلات العربية، ليس فقط العرب، بل وصلت إلى دول أجنبية. حيث مع بداية العقود الماضية بدأت القناة ببث برامج باللغات وهذه القناة مملوكة لشخص يدعى خالد مقداد من أصل فلسطيني ويحمل الجنسية الأردنية.

قناة طيور الجنة والطيور الصغيرة

وتفاح كثير من العائلات العربية فِيْ الفترات الأخيرة عن توقف بث إشارة القنوات. طيور السماء والطيور التي ستتغير بتغير التردد الجديد مع بداية العام الميلادي الجديد 2022 والذي حير البعض بسبب عدم التعرف على التردد الجديد الذي نقدمه لكَمْ ايها القراء الأعزاء بجودة HD الجديدة وقبل أن نذكر الترددات الجديدة لـ قنوات طيور الجنة نوضح أهم نجوم القناة وهم أبناء رئيس ومؤسس القناة خالد مقداد (جني، المعتصم، جاد، زين، سند، إياد، الوليد، زين، جوان آل. – سيلاوي، مراد شريف، براء العويد).



تردد قناة طيور الجنة 2022 على القمر الصناعي نايل سات

تكرار 11315 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4

تردد قناة تويوتا الجديد على النايل سات

تكرار 11391 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي عامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة تويوتا على القمر الصناعي عرب سات

تكرار 11،623 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 عامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة طيور بيبي 2022

عزيزي القارئ يمكنكَمْ استقبال التردد الجديد لقناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات، يتم تسجيل التردد التالي

التردد 11310 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي.

أهم برامج القناة.



شمس لا تغرب يقدم هذا البرنامج بعض النصائح ويغرس القيم فِيْ نفوس الأطفال.



فزورة مع العمورة هذا العرض يقدم الفتاة جاني مقداد بطريقتها الخاصة.

صوتك كنز يعرض هذا العرض مواهب وأصوات مميزة.

الرياضة فِيْ الرياضة يقدم هذا البرنامج أهمية الرياضة للأطفال دون سن الرابعة عشرة.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي هُوت بيرد

يمكنكَمْ استقبال التردد الجديد لقناة Aves del Paraíso على القمر الصناعي Hot Bird بتسجيل البيانات التالية

تكرار 11073. القمر الصناعي الطيور الساخن. معدل الترميز 27500. معامل الاستقطاب أفقي. عامل تصحيح الخطأ 3/4.

فِيْ حين أن أشهر الأغاني التي تمت الموافقة عليها من قبل الكثيرين هِيْ (Mama Gapt Bibi، Jannetni)، حيث تعرض القناة الأغاني بأحدث التقنيات الحديثة من حيث الجودة وإشارة البث.

هنا انتهِيْنا من شرح كيفِيْة ضبط تردد قناة طيور الجنة hd 2022 وقناة Baby Birds على نايل سات وعرب سات لمتابعة أفضل البرامج.