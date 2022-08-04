تردد قناة طيور بيبي وطيور الجنة بعد أخر تحديث على كافة الأقمار 2022

تردد قناة Baby Birds 2022 الجديد نقدم لكَمْ تردد قناة Baby Birds الجديد على القمر الصناعي نايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخرى، والتي تعد من أهم القنوات المتخصصة فِيْ بث وتقديم برامج الأطفال المختلفة والرسوم المتحركة، فِيْ بالإضافة إلى باقة كبيرة من أغاني الأطفال التي يحبها جميع الأطفال والشباب والتي يفضل كل الشباب رؤيتها فِيْ كل مكان فِيْ الوطن العربي والعالم أجمع.

تردد قناة طيور بيبي الجديد

Baby Birds هِيْ إحدى قنوات الأطفال المجانية، والتي يمكن مشاهدتها ومشاهدتها مجانًا طوال اليوم دون الحاجة إلى دفع اشتراكات أو شراء بطاقات لاستلامها مثل قنوات الأطفال المشفرة الأخرى، والتي تحتاج إلى دفع اشتراكات شهرية وشراء بطاقات للاستمتاع ما يقدمونه على شاشة القمر الصناعي.

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات

من خلال هذه الأسطر والجدول التفصيلي أدناه نوفر لك جميع المعلومات على قناة Baby Birds وتردداتها الصحيحة على النايل سات والتي بعد برمجتها بشكل صحيح ستتمكن من مشاهدة القناة ومتابعة المحتويات والبرامج التي تعرضها . شاشة القمر الصناعي الخاصة بك مجانًا دون تشفِيْر أو انقطاع أو انقطاع ؛ فكَمْا تتميز القناة بجودتها العالية وبامتلاكها لأحدث التقنيات لتقديم جودة وكفاءة عالية لبرامجها، فهِيْ تتميز أيضًا بنقاء صوتها وجودة صورتها، والتي تعمل بتقنية HD التي ساعدت فِيْ ذلك. الكثير فِيْ بناء قاعدة جماهِيْرية ضخمة والحصول على معدلات مشاهدة عالية جدًا، وقد ساعد ذلك كثيرًا فِيْ جعلها واحدة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى ترفِيْهِيًْا للأطفال والشباب.

تردد بيردي 2022

القمر الصناعي تكرار الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ سبت النيل 11258 أفقي (H) 27500 5/6

اسم القناة على جهاز الاستقبال (Toyor Baby)

القمر الصناعي نايل سات.

التردد والاستقطاب 11258 – أفقي.

معدل ترميز القناة 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناة SD.

تردد طيور الجنة 2022 على النايل سات

القمر الصناعي تكرار الاستقطاب الترميز معامل التصحيح سبت النيل 11258 أفقي ح 27500 5/6 سبت النيل 11315 الرأسي الخامس 27500 3/4 سبت النيل 11392 الرأسي الخامس 27500 3/4 سبت النيل 11315 أفقي ح 27500 3/4 سبت النيل 11785 الرأسي الخامس 27500 3/4

اسم القناة على جهاز الاستقبال ( طيور الجنة )