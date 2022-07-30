تردد قناة كراميش الجديد ومجموعة من قنوات الكرتون 2022

قناة كراميش الفضائية هِيْ قناة فضائية للأطفال تم بثها فِيْ 15 فبراير 2009 من دولة الأردن، وسرعان ما حققت نجاحًا كبيرًا وأصبحت من أكثر قنوات الأطفال مشاهدة فِيْ الوطن العربي، نظرًا لبرامجها الدينية والتعليمية. والمواضيع الأخلاقية وكذلك الأغاني الرائعة. وأغاني الأطفال للترفِيْه عن أوقات الفراغ. كَمْا يقدم برامج تعليمية لتسهِيْل تعلم الأرقام والحروف. وتجدر الإشارة إلى أن قناة كراميش لها قناتها الرسمية الخاصة بها على منصة اليوتيوب، والتي من خلالها تبث جميع البرامج التي تقدمها، والآن قد يتجاوز عدد المشتركين فِيْ القناة 12 مليون مشترك.

تردد قناة كراميش على النايل سات

تردد 11603.

معدل ترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معدل التصحيح 3/4.

جودة HD.

خطوات استقبال تردد قناة كراميش الجديد

أولاً، أدخل قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال. ثم اختر التثبيت ثم انقر فوق التثبيت اليدوي. اختر نوع القمر الصناعي عربسات أو نايل سات. اكتب جميع البيانات والتردد الجديد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ، ثم انقر فوق رمز “حفظ”. لذلك ستظهر قناة كراميش على الريسيفر بجودة عالية.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عربسات.

تردد 11390.

الاستقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

اغاني من قناة كراميش للاطفال.

تقدم القناة العديد من الأغاني الممتعة والشعبية للأطفال، ومنها ما يلي

لقد أصبحت كبيرة.

نمت القطة.

فتاة أبيها.

مرحبًا بسرعة.

رحَلْة قصيرة.

أعطني لدغة.

امي و ابي.

حَلْيب جبولي.

عيناي مبهرة.

حرحور الشرشور.

مميزات قناة كراميش للأطفال

يطمئن أولياء الأمور قناة كراميش على أنها قناة مفِيْدة وتعليمية، حيث تهدف إلى تعليم الأبناء العديد من المهارات المفِيْدة والقيم الأخلاقية. ساعد الطفل على تعلم الأرقام والحروف بسهُولة من خلال القوافِيْ والرسوم المتحركة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

تردد 11393.

قمر نايل سات.

معدل ترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معدل التصحيح 3/4.

قناة بجودة HD.

تردد قناة طيور بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات

التردد الجديد 11396.

معدل ترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معدل التصحيح 3/4.

قناة بجودة HD.

تردد قناة سمسم على القمر الصناعي نايل سات

التردد الجديد 11483.

الاستقطاب أفقي.

معدل التصحيح 5/6.

معدل ترميز 27500.

قناة بجودة HD.

تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تقدم قناة Tom and Jerry مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية المضحكة، وبالتالي تحظى القناة باهتمام الملايين لتقديمها محتوى جيد يناسب الفئات العمرية الصغيرة.

التردد 11354.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة توم وجيري على قمر عرب سات

التردد 11315.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة الشبكة باللغة العربية على القمر الصناعي النايل سات

تعتبر Network Arabic من أشهر القنوات المخصصة للأطفال فِيْ العالم العربي، حيث تم بثها عام 2010 فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

التردد 12226.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة CN فِيْ الفترة الصناعية عرب سات

التردد 11747.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة ام بي سي 3 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

تعتبر من القنوات الأكثر مشاهدة لعرض العديد من البرامج والرسوم المتحركة، بالإضافة إلى المسابقات والتحديات المثيرة للأطفال.

تردد القناة الجديد هُو 11470.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة مودي كيدز الجديد