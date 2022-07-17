تردد قناة كربلاء الجديد 2022 Karbala على نايل سات، تعتبر قناة كربلاء من القنوات الدينية التي تقوم بتقديم البرامج الدينية والمتميزة، فقناة كربلاء متخصصة في العلوم الدينية و برامج تفسير القران والاحاديث النبوية الشريفة، وايضا تقوم بتقديم برامج الفقه والشريعة الاسلامية، وفي هذه الأيام انتشر البحث عنها بعد انتقالها إلى التردد الجديد، وفي مقالنا هذا سوف نضع لكم تردد قناة كربلاء الجديد 2022 Karbala على نايل سات، تابعونا.
قناة كربلاء Karbala
تعتبر قناة كربلاء من اهم القنوات العراقية الفضائية في العراق، فهي تتبع لامام الشيعة، وتم انطلاقها من مدينة كربلاء العراقية في العام ٢٠٠٨، وتحرص قناة كربلاء على عرض العلوم الدينية والبرامج الدينية وأحكام الشريعة الاسلامية والاجتماعية، وايضا تقوم بتقديم عدد من البرامج التي تناقش قضايا الدين والمسلمين والأسرة وتشرح جميع الشرائع الإسلاميين على حسب الفكر الشيعي، وتهتم في تقديم برامج الأدب والفنون العراقية و تهتم بنشر الفكر الشيعي، من خلال تقديم العديد من ملامح حياة الإمام على بن أبي طالب والإمام الحسين بن على رضي اللّه عنهما.
قناة كربلاء العراقية
حرصت قناة كربلاء على تقديم أفضل البرامج المنوعة التي تختص بتلاوة القرآن الكريم، وتهتم بتفسير معاني ايات القرآن الكريم، وايضا تقوم بتقديم البرامج ومعاني ايات كتاب الله الكريم، وايضا تقوم بشرح حياة النبي والصحابة الكرام وبشكل خاص الامام علي والإمام الحسين، والتي يجب على كل فرد الاقتداء بهم، وايضا تقوم بالحديث عن التكنولوجيا وعن العروض التي تقدمها.
تردد قناة كربلاء على نايل سات 2022
يبحث عدد كبير من الناس عن تردد قناة كربلاء الجديد على نايلسات، ويمكن إعادة ضبط التردد الخاص بقناة كربلاء العراقية الجديد على القمر الصناعي نايل سات، واستمتع بمتابعة البرامج المتنوعة والمسلسلات الدرامية المتميزة على مدار اليوم من خلال الترددات التالية:
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|جودة المشاهدة
|12604
|رأسي
|27500
|¾
|SD