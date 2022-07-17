تردد قناة كربلاء الجديد 2022 Karbala على نايل سات

قناة كربلاء Karbala

تعتبر قناة كربلاء من اهم القنوات العراقية الفضائية في العراق، فهي تتبع لامام الشيعة، وتم انطلاقها من مدينة كربلاء العراقية في العام ٢٠٠٨، وتحرص قناة كربلاء على عرض العلوم الدينية والبرامج الدينية وأحكام الشريعة الاسلامية والاجتماعية، وايضا تقوم بتقديم عدد من البرامج التي تناقش قضايا الدين والمسلمين والأسرة وتشرح جميع الشرائع الإسلاميين على حسب الفكر الشيعي، وتهتم في تقديم برامج الأدب والفنون العراقية و تهتم بنشر الفكر الشيعي، من خلال تقديم العديد من ملامح حياة الإمام على بن أبي طالب والإمام الحسين بن على رضي اللّه عنهما.

قناة كربلاء العراقية

حرصت قناة كربلاء على تقديم أفضل البرامج المنوعة التي تختص بتلاوة القرآن الكريم، وتهتم بتفسير معاني ايات القرآن الكريم، وايضا تقوم بتقديم البرامج ومعاني ايات كتاب الله الكريم، وايضا تقوم بشرح حياة النبي والصحابة الكرام وبشكل خاص الامام علي والإمام الحسين، والتي يجب على كل فرد الاقتداء بهم، وايضا تقوم بالحديث عن التكنولوجيا وعن العروض التي تقدمها.