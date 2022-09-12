تردد قناة كرتون نتورك الجديدة 2022 على القمر الصناعي نايل سات، تعتبر قناة نتورك هي واحدة من القنوات الكرتونية المختصة بتقديم الكثير من البرامج الكرتونية الرائعة الذي من خلالها تشغل فراغ الأطفال، وهذه القناة نالت اعجاب الملايين من الأطفال من كافة انحاء العالم العربي، وأصبحت من اكثر القنوات المتداولة بصورة كبيرة على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع اليوتيوب.

معلومات عن قناة كرتون نتورك 2022

قناة كرتون نتورك هي واحدة من القنوات العربية المختصة بتقديم الكثير من المسلسلات والبرامج الخاصة بالأطفال، بالإضافة الى ان برامجها مناسبة لكافة الاعمار ويمكن من خلالها تجمع العائلة بأكملها ومتابعة برامجها، وتمتاز بألوانها الرائعة واصواتها المميزة الذي يتم مشاركتها بجودة عالية، ومع العلم حققت هذه القناة الإنجازات والنجاح الكبير بسبب شهرتها الذي لاقت اعجاب العديد من المتابعين .

تردد قناة كرتون نتورك الجديدة على النايل سات

اصبح باهتمام الكثير من الأشخاص بالتعرف على تردد قناة كرتون نتورك الجديدة، كونها من القنوات المميزة الذي لاقت اعجاب الملايين من الأشخاص بسبب تقديمها للمسلسلات والبرامج الكرتونية الخاصة بالأطفال، ويكون تردد قناة كرتون نتورك على النحو الاتي:

القمر الصناعي : نايل سات.

ترددها : 12226 .

استقطابها : افقي .

معدل ترميزها : 27500.

معامل تصحيحها : 5/6 .

برامج ومسلسلات قناة كرتون نتورك الجديدة 2022

كما نعلم ان قناة كرتون نتورك من القنوات المختصة بتقديم المسلسلات والبرامج الخاصة بالأطفال، الذي من خلالها حققت نجاحاً كبيراً على مستوى العالم العربي، ويهتم البعض بالتعرف على كافة برامجها ومسلسلاتها الذي تعمل على تقديمها، ومن ابرز مسلسلاتها وبرامجها تكون :

غامبول.

نادي الإفطار.

الدببة الثلاثة.

ليغو نينجاجو.

كرتون تنانين.

كارتونيتو.

مستر بين.

كلارنس.

بن 10.

بوب كورن.

وقت المغامرة.

العم جدو.

قناة كرتون نتورك الفضائية هي واحدة من اشهر القنوات العربية المختصة بتقديم البرامج والمسلسلات الكرتونية الخاصة بالأطفال، مما تعمل على اشغال فراغ الأطفال بالأشياء المفيدة وتعمل على بث البرامج لتعليم الأطفال بعض الأمور الخاصة بحياتهم الشخصية، ولهذا السبب يهتم البعض في معرفة تردد قناة كرتون نتورك الجديدة 2022 على القمر الصناعي نايل سات.