تردد قناة كرتون نتورك عبر نايل سات وعرب سات لمتابعة أفضل برامج وكارتون الأطفال , منذ إنشاء القناة العربية كرتون نتورك فِيْ عام 2008، وحققت هذه القناة العديد من النجاحات والشهرة بين الناس، بسبب محتواها الفريد والمميز، وبعد تغيير تردد هذه القناة وجدنا أن هناك شيئًا لافتًا للنظر. راش بالبحث عن تردد قناة كرتون نتورك الجديد.

13 تردد بعض قنوات الأطفال المفتوحة على النايل سات. قناة نتورك عربية هي واحدة ضمن أشهر القنوات الفضائية التي تختص بتقديم برامج وأفلام كرتون مخصصة للأطفال والمراهقين حتى خمسة عشر عام وهي قناة مجانية تقوم بنشر بعض الأفكار الإبداعية للأطفال من خلال برامج وأفلام كرتون. تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2019 CN Arabia على النايل سات والعرب سات شهدت قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabia إقبال كبير من الجمهور.

تردد قناة كرتون نتورك

يتم ضبط قناة كرتون نتورك على جهاز الاستقبال الخاص بنا من خلال البيانات التالية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12226.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

معدل الترميز 27500.

يوجد تردد آخر لقناة كرتون نتورك على قمر عربسات أو بدر 6، وإليكَمْ بيانات هذا التردد كالآتي

التردد 11747.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

أهم ما يميز قناة كرتون نتورك

وهذه أهم مميزات كرتون نتورك والتي تحظى بشعبية كبيرة بين مجموعة كبيرة من الأطفال فِيْ الوطن العربي، وهذا ما سنتناوله فِيْ الصورة التالية

تقدم هذه القناة محتوى خاص للأطفال من أفلام الكرتون الرائعة والمميزة، وأفضل العروض المعروضة ضمن هذه القناة هِيْ قناة CNTubers والتي حققت معدلات مشاهدة عالية.

تحافظ هذه القناة دائمًا على القيم والمبادئ للأطفال وتدعمها، مما يجعلها نموذجًا مثاليًا للآباء والأمهات ليتبعهم أطفالهم.

تحافظ هذه القناة دائمًا على القيم والمبادئ للأطفال وتدعمها، مما يجعلها نموذجًا مثاليًا للآباء والأمهات ليتبعهم أطفالهم. تتميز هذه القناة بتقديم المحتوى بطريقة ترفِيْهِيْة للأطفال، وفِيْ نفس الوقت يكون لهذا المحتوى فوائد لا مثيل لها للأطفال.

يتم توفِيْر محتوى هذه القناة على مدار 24 ساعة فِيْ اليوم، بالإضافة إلى تقديمها للمشاهد مجانًا وبدون أي انقطاع.

تتمتع هذه القناة بتقنيات حديثة ومتطورة تهدف إلى تحسين مستويات العرض. ضمن قناة كرتون نتورك من حيث اللون وجودة الصورة والصوت.

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لقد أدركنا أن تغيير هذا التردد كان يهدف إلى تحسين مستويات العرض. كَمْا لاحظنا أن هناك عدة عوامل جعلت من هذه القناة أفضل وأنجح قناة كرتونية فِيْ الوطن العربي، وهذا ما ذكرناه أعلاه.