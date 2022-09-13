تردد قناة ماجد الجديد 2023 Majid Kids TV على نايل سات ، تقدم قناة ماجد الفضائية العديد من العروض الخاصة بالأطفال، وتستعرض برامج ومسلسلات وأفلام كرتونية هادفة إلى الفئات الصغيرة، حيث حصدت قناة ماجد الفضائية مكانة كبيرة عند عالم الأطفال وحصلت على مجموعة كبيرة من المشاهدات على مستوى العالم بسبب محتواها الشيق.

قناة ماجد الجديدة 2023 Majid Kids TV

قناة ماجد الجديدة 2023 Majid Kids TV هي من أبرز القنوات المخصصة للأطفال وتم إنشاؤها بهدف التشويق للأطفال، عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وتقدم القناة محتوى إذاعي إلى الأطفال في كافة الأعمار وتقدم مجموعة من البرامج الكرتونية التي تذاع بشكل يومي على شاشة القناة ويستمعون إليها الأطفال بكل شوق، وتعد قناة ماجد من أجمل القنوات الترفيهية لجميع الأطفال، تم تأسيسها في ابو ظبيا وبدا بثها عام 2015 وقدمت اول محتواها عروض كوميدية ورسوم متحركة وافلام كرتونيه مدبلجه وتسعى لتحفيز الطفل وتنميه المواهب.

تردد قناة ماجد الجديدة 2023 Majid Kids TV

يحتاج الأطفال وأولياء أمورهم معرفة تردد قناة ماجد الجديدة ليتمتعوا في اهتماماتهم بين الناس وتقدم محتوى ترفيهي يحبه الطفل وبرامج كوميدية مضحكة إلى الأطفال وتستحوذ على قلوبهم، وتوجد قناة ماجد الجديدة في أبو ظبي وتقدم كل ما يحتاجه الطفل منذ صغره وتناسب جميع أعمار الأطفال، ومن الجديد بالذكر أن اسم القناة كان في الأول أبو ظبي وتم الإعلان عليها بشكل رسمي عام 2015 قناة ماجد لتنمية مهارات الأطفال.

تردد قناة ماجد عرب سات

يمكن ضبط قناة ماجد للأطفال على القمر الصناعي عرب سات من خلال ضبط جهازك على الترددات والاستمتاع بمحتوى قناة ماجد طوال اليوم، وتردد قناة ماجد الفضائية هو 11804، ومعدل الترميز هو 27500، والاستقطاب في قناة ماجد هو أفقي ومعدل التصحيح هو 4/3.

تردد قناة ماجد الجديد 2023 Majid Kids TV على نايل سات

يمكنك ضبط قناة ماجد الفضائية على قمر نايل سات من خلال التردد 12467 بمعدل ترميز 2700 ومعدل الاستقطاب أفقي ومعدل التصحيح 4/3.

تقدم قناة ماجد الفضائية مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية الخاصة بالأطفال وكان من ضمن برامجها برنامج ريشه وبرنامج أبطال الغد وبرنامج أرقام وألوان والبستان وألواح المراح.