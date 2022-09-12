تردد قناة مصر ام الدنيا الجديد 2022 على جميع الاقمار ، بعد تغيير تردد قناه مصر ام الدنيا فقامها الكثير من الأشخاص بالبحث عن تردد قناه مصر الجديد والذي قد بثته قناة مصر ام الدنيا في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 ، سنرفق لكم التحديث الجديد لتردد قناة مصر ام الدنيا وبعض من القنوات المصرية التي تم تغيير ترددها وذلك لانتقال القمر الصناعي الى مركز اخر ، ادى الى تغيير تردد القنوات الفضائية الجديدة.

تردد قناة مصر على جميع الاقمار

بخصوص الذكر عن قناه مصر ام الدنيا فقد كانت قناه مصر ام الدنيا من افضل القنوات المصرية في عام 2022 حيث تقدم الكثير من البرامج المهمة للشعب المصري والعديد من المسلسلات والأفلام المصريه الجميلة هذا وتعتبر قناه مصر ام الدنيا من افضل القنوات المصرية في عام 2022 لما قدمته من برامج وانباء مهمه، وتقدم ايضا قناه مصر ام الدنيا العديد من المسلسلات التركيه وخاصه مسلسل المؤسس عثمان ارطغرل.

تردد قناة مصر ام الدنيا نايل سات

تردد قناه مصر ام الدنيا على النايل سات، تم تقديم تردد قناه مصر ام الدنيا على القمر الصناعي نايل سات لعام 2022 حيث يهتم محتوى قناه مصر الجديد في المسلسلات العربية والتركية والهنديه، إضافة الى العديد من البرامج الدينية والبرامج التي تهتم بالمرأة، وقد حظيت قناه مصر ام الدنيا على مشاهده العديد من الاشخاص.

ما هو تردد قناة مصر ام الدنيا

وعن تردد مصر ام الدنيا فهو 12562 ومعامل الترميز هو 27500 ومعامل الاستقطاب العمودي ومعامله التصحيح خمسه على سته القناه هي اس دي، تنتج القناة العديد من البرامج المهمة التي من خلالها تصل للشارع المصري كله، هذا وتهتم قناة مصر ام الدنيا بالمسلسلات التلفزيونية وخاصة مسلسل ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ونرفق لكم تردد قناة مصر ام الدنيا كالتالي:

اسم القناة: مصر أم الدنيا

تردد القناة: 12562

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

هذا وتقدم قناة مصر ام الدنيا العديد من البرامج الدينية المهمة التي تهتم بالفقه وأمور الدين، وتهتم ايضًا القناة بالعديد من البرامج التلفزيونية والفنانين، اضافة الى انها تقدم الكثير من المسلسلات.