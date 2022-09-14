تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد عبر نايل سات، قررت قناة ناشيونال جيوغرافيك تغيير ترددها على القمر الصناعي نايل سات، وعلى عرب سات، وبعد هذا القرار المفاجئ اصبح البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد عبر نايل سات كثيرا جدا عبر شبكات الانترنت، وغيرها من مصادر المعلومات، وقناة ناشيونال جيوغرافيك هي من أهم القنوات التي تختص في العروض التعليمية والثقافية والحيوانية.

قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات العربية والاجنبية التي تقدم محتوى هادف ومفيد، وتختص قناة ناشيونال جيوغرافيك بالعديد من البرامج المهمة التي تقدمها، ومن ابرز ما تقدمه قناة ناشيونال جيوغرافيك:

تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم محتوى هادف ومميز عبر شاشتها وبشكل مجاني للجميع.

تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك باللغة العربية واللغة الانجليزية وتصل لعدد كبير من الجمهور.

بدأت في عرض محتواها في عام 2009م، ووصلت الى العالمية بوقت قياسي بسبب ما تقدمه من برامج ومحتوى.

تعمل القناة على عرض برامج ثقافية ترفيهية لكي يزيد تعلم الناس وفي نفس الوقت الترفيه عليهم.

قناة ناشيونال جيوغرافيك تقدم العديد من الافلام الوثائقية التاريخية وغيرها من الافلام الوثائقية عن عالم الحيوان.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد عبر نايل سات

قامت ادارة قناة ناشيونال جيوغرافيك بالعديد من التحديثات لرفع كفاءة القناة، والوصول الى أكبر عدد من المشاهدين والمتابعين، ومن هذه التغيرات والتحديثات تغيير تردد القناة على قمر نايل سات، ويحاول العديد من محبين ومتابعين قناة ناشيونال جيوغرافيك الوصول الى التردد الجديد للاستمتاع بالبرامج والافلام الوثائقية التي تقوم القناة بتقديمها، والتردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد عبر نايل سات هو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة 11411.

الجودة: خاصية الـ HD.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل التصويب: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد عبر عرب سات

بعد قرار قناة ناشيونال جيوغرافيك بتغيير ترددها على قمر نايل سات، قامت أيضا بتغيره على القمر الصناعي عرب سات، وتعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أكثر القنوات متابعة على المستوى الاجنبي وعلى المستوى العربي، بسبب ما تقوم بعرضه من معلومات مفيدة وجيدة، تفيد المشاهد في حياته اليومية والعملية، وتزيد من كمية المعرفة لديه، وتجد ان جميع الاطفال ايضا يشاهدونها بشغف وتزيد من ادراكهم، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد عبر عرب سات كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 الجديد عبر نايل سات، تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أفضل واروع القنوات التي يستمتع المشاهدون بمشاهدتها، بسبب ما تقوم بعرضه من محتوى ثقافي وتعليمي وترفيهي جيد ورائع، وقامت بعمل تحديث على ترددها وتغيره على نايل سات لكي تزيد من جودة القناة.