تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز الجديد 2022 nat geo kids الوثائقية المدبلجة، تعد ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز من أكبر القنوات وثائقية المدبلجة والتي تقوم ببث الكثير من الفيديوهات والصور الخاصة بعالم الطبيعة والحيوان، حيث أعلنت إدارة القناة الفترة الأخيرة عن القيام بتحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز لتكون قادرة للعمل على مدار الساعة بجودة عالية بدون تقطيع.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز
أعلنت إدارة قناة ناشيونال جيوغرافِيْك، مؤخرًا، أنها رفعت تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز على النايل سات والأقمار الصناعية المختلفة لزيادة جودة المحتوى المعروض على شاشتها وتقليل التشفِيْر والانقطاع، وتعمل القناة. 24 ساعة فِيْ اليوم دون انقطاع، وتعتبر القناة من القنوات المتخصصة فِيْ محتوى الأطفال والشباب، والتي تهدف إلى تنمية معرفة الأطفال والشباب فِيْ الحياة والموضوعات العلمية. علم الطبيعة وغيرها، ولهذا نقدم لكَمْ الآن تردد القناة الجديد على النايل سات، تابعوا
|القمر الصناعي
|سبت النيل
|تردد القناة
|12322
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
حول قناة ناشيونال جيوغرافِيْك
قناة ناشيونال جيوغرافِيْك أبو ظبي كيدز هِيْ أول قناة وثائقية عربية تقدم محتوى علميًا فِيْ العلوم الطبيعية ومواضيع أخرى للأطفال، وتعرض القناة محتواها مدبلجًا باللغة العربية للأطفال والشباب مجانًا تمامًا. تعتبر القناة حديثة الإنشاء. ، حيث تم عرضه لأول مرة فِيْ 20 نوفمبر 2017 مجانًا، بجودة SD وبجودة HD بطريقة ترفِيْهِيْة للأطفال.
قامت إدارة قناة ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز بتعديل تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز وذلك لتطوير جودة القناة الىة الأفضل،و تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز الجديد 2022 هو 12322 على النايل سات بإستقطاب عمودي.