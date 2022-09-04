تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز الجديد 2022 nat geo kids الوثائقية المدبلجة، تعد ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز من أكبر القنوات وثائقية المدبلجة والتي تقوم ببث الكثير من الفيديوهات والصور الخاصة بعالم الطبيعة والحيوان، حيث أعلنت إدارة القناة الفترة الأخيرة عن القيام بتحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز لتكون قادرة للعمل على مدار الساعة بجودة عالية بدون تقطيع.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز

أعلنت إدارة قناة ناشيونال جيوغرافِيْك، مؤخرًا، أنها رفعت تردد قناة ناشيونال جيوغرافِيْك كيدز على النايل سات والأقمار الصناعية المختلفة لزيادة جودة المحتوى المعروض على شاشتها وتقليل التشفِيْر والانقطاع، وتعمل القناة. 24 ساعة فِيْ اليوم دون انقطاع، وتعتبر القناة من القنوات المتخصصة فِيْ محتوى الأطفال والشباب، والتي تهدف إلى تنمية معرفة الأطفال والشباب فِيْ الحياة والموضوعات العلمية. علم الطبيعة وغيرها، ولهذا نقدم لكَمْ الآن تردد القناة الجديد على النايل سات، تابعوا