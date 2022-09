تردد قناة be IN Premium 2HD بي ان سبورت الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا، تعتبر قناة بي ان سبورت واحدة من اشعر القنوات العربية الإعلامية الذي تعمل على بث اخبار المباريات الدورية لأبطال أوروبا، وأصبحت تلك القناة من اكثر القنوات الرياضية الذي حققت نجاحاً كبيراً على مستوى العالم العربي، ولهذا السبب اصبح اهتمام الكثير في معرفة تردد قناة be IN Premium 2HD بي ان سبورت الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا.

معلومات عن قناة be IN Premium 2HD

قناة be IN Premium 2HD من احدى اشهر القنوات الفضائية المشهور الذي تعمل بكافة جهودها على تقديم الاخبار المباشرة الخاصة بالرياضة، وهي من القنوات العربية الذي تتبع مجموعة بي ان الإعلامية، وتم تأسيس قناة be IN Premium 2HD في اليوم الأول من شهر أغسطس لعام 2003 ميلادي بمسمى الجزيرة الرياضية وأصبحت واحد من فروع قناة الجزيرة، ومع العلم بدأت البث في اليوم الأول من نوفمبر 2003 ميلادي وتم تحولها الى مجموعة القنوات في اليوم السابع والعشرون من أغسطس لعام 2005 ميلادي.

تردد قناة be IN Premium 2HD على النايل سات

يتابع قناة النايل سات الكثير من الأشخاص بمختلف الجنسيات العربية، وأصبحت من اكثر القنوات شهرة في الوطن العربي كونها تعمل على بث الاخبار الرياضية والمباريات الدوري لأبطال أوروبا، لذا اصبح اهتمام البعض في التعرف على تردد قناة be IN Premium 2HD بي ان سبورت الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا، ويكون ترددها كالتالي:

القمر الصناعي : النايل سات .

التردد : 11013 .

الاستقطاب : افقي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل التصحيح :2/3 .

